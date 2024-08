Helene Fischer: Duett mit einer Legende – es war das letzte Mal

40 Jahre alt ist Schlagerkönigin Helene Fischer in diesem Jahr geworden. Ein Alter, das man der Sängerin nun wirklich nicht ansieht. Dennoch ein Grund zum Feiern. Und so dachte sich das Social-Media-Team des Superstars ein ganz besonderes Geschenk für die Chefin aus.

An vierzig aufeinanderfolgenden Tagen soll auf Helene Fischers Instagram-Profil an ganz besondere Momente aus dem Leben des Schlagerstars erinnert werden. Da gab es schon die versteckte Kamera in einer Hamburger Tchibo-Filiale – eines der allerersten Interviews, bevor Helene zum Star avancierte – und nun auch einen ganz besonderen Auftritt mit einer echten Legende. Einer, der im Nachhinein gesehen jedoch noch besonderer werden sollte.

Auftritt mit Helene Fischer sollte für Udo Jürgens der Letzte werden

So sang Helene Fischer vor genau zehn Jahren im Rahmen ihrer „Helene Fischer Show“, die das ZDF traditionell zu Weihnachten ausstrahlt und wenige Wochen zuvor aufgezeichnet wird, mit Schlager-Legende Udo Jürgens. Dem Mann, der mit Songs wie „Griechischer Wein“ oder „Mit 66 Jahren“ ganze Generationen verzauberte, dessen Auftritt im Bademantel am Klavier noch heute Menschen in ihren Bann ziehen.

Der Auftritt bei Helene Fischer am 12. Dezember 2014 im Berliner Velodrom – die beiden sangen gemeinsam Udos Hit „Merci Cherie“ – es sollte der letzte TV-Auftritt von Udo Jürgens werden. Am 21. Dezember 2014 verstarb Udo Jürgens im Alter von 80 Jahren an Herzversagen.

Es war ein Auftritt, an den sich die Fans noch immer gerne erinnern. „Das ist und bleibt definitiv einer meiner allerliebsten Helene-Fischer-Show Auftritte ever!!! Ich hab bis heute noch immer Gänsehaut und Tränen in den Augen, wenn ich das sehe. Es ist so emotional“, schreibt beispielsweise ein Fan bei Instagram.

Und ein anderer ergänzt: „Oh, da war ich live dabei und konnte meine Tränen kaum aufhalten! Wenige Tage später, war ich bei der Eisheiligen Nacht in Dresden und plötzlich wurde Griechischer Wein gespielt. Als Ankündigung für den Tod von Udo Jürgens. Da musste ich wieder weinen, aber ich war so dankbar, dass ich diesen magischen und unvergesslichen Moment mit Helene und Udo Jürgens erleben durfte.“