Helene Fischer: Fans erstaunt – „Man sieht sie überall“

Sie ist DIE bekannteste Musikerin Deutschlands: Seit Jahren bereits begeistert Helene Fischer die Massen. Zehntausende besuchen ihre Konzerte, Millionen streamen ihre Songs von „Achterbahn“ bis „Atemlos“. Und so schafft es Helene Fischer immer wieder, auch mit ihrer Musik, wichtige Botschaften zu senden.

Zur Feier ihres 40. Geburtstages hat sich das Social-Media-Team von Helene Fischer eine ganz besondere Aktion überlegt. 40 Tage lang wird auf dem Profil der Sängerin ein kleiner Meilenstein ihres Lebens gefeiert. Da gab es schon einen lustigen Tchibo-Spot (Was in einer Hamburger Filiale passiert ist, kannst du hier nachlesen), ein Interview aus alten Zeiten oder auch ein Highlight aus der „Helene Fischer Show“.

Helene Fischer ist 40 Jahre alt geworden

Nun wurde ein Video geteilt, das auf der vergangenen Tour von Helene aufgenommen wurde. Ein Video, in dem sie einen Song singt, der jedoch gar nicht von ihr stammt, trotzdem ein ganz besonderer ist. Fans dürften es jetzt bereits erahnen, es geht natürlich um das Lied „Regenbogenfarben“. Im Original von Schlager-Kollegin Kerstin Ott gesungen, ist die Hymne der LGBTQ-Bewegung nun auch bei Helenes Konzerten ein gefeierter Hit.

Und so wurden in der Instagram-Story von Helene Fischer auch Postings ihrer Fans geteilt. „Man sieht sie überall! Wir waren, wir sind so schön bunt. Von hier bis unendlich. Hab es geliebt“, heißt es da beispielsweise zu einem Video, das Helene Fischer auf der Bühne zeigt.

Und auch die Kommentarspalten sind voller Liebe und Freude. „Es ist so viel wert, dass Helene ihre Konzerte zu einem sicheren Ort für alle machen möchte“, schreibt beispielsweise ein Fan. Eine andere Anhängerin schreibt: „Wir waren so unendlich stolz und dankbar, als dieses Lied in der Setlist war! Wir sind unendlich dankbar für diesen Raum, für diese Liebe… einfach für diesen Safespace.“