Helene Fischer gibt Einblick hinter die Kulissen – DAS darf bei ihrer Show nicht fehlen

Es ist der krönende Jahresabschluss eines jeden Fans von Schlagerstar Helene Fischer.

Die Sängerin wird in diesem Jahr wieder für ihre legendäre Weihnachtsshow am 25. Dezember auf der Bühne stehen. Aufgezeichnet wurde das Weihnachtspektakel, das im ZDF gezeigt wird, bereits am 6. und 7. Dezember in Düsseldorf.

Erste Ausschnitte von den Proben teilt Helene Fischer immer mal wieder im Netz. Jetzt verrät die Sängerin ihren 1,1 Millionen Instagram-Followern, was bei ihrer Show und vor allem bei den Proben hinter den Kulissen nie fehlen darf.

Helene Fischer: DAS fehlt bei ihrer Show nie

So eine Show ist auch für Helene Fischer anstrengend. Die Moves auf der Bühne werden lange einstudiert, die Stimme trainiert – kurzum: Alles muss perfekt sitzen. Da bedarf es einiges an Energie.

Als einer ihrer Fans in einer Frage-Runde bei Instagram wissen will, was Helene denn während der Proben so zu sich nehme, erklärt die Sängerin in einem Backstage-Video:

„Wir haben hier so gutes Essen – das ist auch so wichtig! Wir werden super versorgt, also ich esse wahnsinnig gerne ausgewogen. Also halt Kohlenhydrate, Gemüse und irgendwas Proteinhaftes. Also entweder Fleisch oder Fisch, ich esse ja immer alles.“

Alles kann bei Helene Fischer während der Proben aber nicht auf den Tisch kommen. Denn sie verrät weiter: „Aber hier muss ich mich schon gut ernähren! Also im Sinne von ich brauche auch viel Essen und auch lieber immer wieder Kleinigkeiten, also kleinere Mahlzeiten. Aber ich muss hier mein Energielevel echt hochhalten.“

Das glauben wir ihr gern. Schließlich läuft die ZDF-Weihnachtsshow rund drei Stunden im TV!

Dieses Jahr haben sich wieder einige Stars und Sternchen angekündigt, um mit der Schlagerqueen gebührend das Weihnachtsfest zu feiern.

