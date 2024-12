Helene Fischer Show: Nach dem ersten Aufzeichnungstag wird es sichtbar

Sie ist zurück. Zwar sind es bis zur Ausstrahlung an Weihnachten noch ein paar Tage, doch am Wochenende (6. und 7. Dezember 2024) zeichneten Helene Fischer und ihre Stargäste schon einmal fleißig auf. Schließlich will die Schlagerkönigin ihren Fans zum Fest wieder etwas ganz Besonderes unter den Weihnachtsbaum legen.

Und das sollte bei der Gästeliste durchaus möglich sein. Sickerten doch bereits einige Namen durch, die prominenter kaum klingen könnten. So soll nach Informationen der „Bild“ Weltstar Robbie Williams eine Rolle bei der „Helene Fischer Show“ spielen. Am ersten Aufzeichnungstag am Freitag war der Ex-„Take That“-Star zwar noch nicht in der Düsseldorfer Messehalle. Dies soll sich aber am zweiten Aufzeichnungstag am Samstag (7. Dezember 2024) ändern.

Helene Fischers Megaduett mit Ayliva

Dafür jedoch tauchten bereits Videos von Helene Fischers Duett mit Shootingstar Ayliva auf. Die 26-Jährige aus dem Ruhrpott, Ayliva wurde in Recklinghausen geboren, schaffte es, in diesem Jahr mehr Streams in Deutschland zu sammeln als Megastar Taylor Swift.

Mit Helene sang sie ihren Superhit „Beifahrer“, ein Lied über eine verflossene Liebe. Und eines wurde direkt sichtbar, oder eher hörbar, die Stimmen der beiden Sängerinnen harmonierten nahezu perfekt miteinander. Und auch optisch war das Duett ein echter Hingucker. Helene im weißen Body, Ayliva im hellblauen Kleid. Da überschlugen sich die Fans fast mit dem Lob.

Fans kriegen Gänsehaut

„Gänsehaut pur“, hieß es beispielsweise unter dem Video, das auf Instagram geteilt wurde. Oder: „Sooooo mega.“

Doch wer ist dieses Jahr noch bei der „Helene Fischer Show“ dabei? Offiziell vom ZDF angekündigt wurden Giovanni Zarrella, Alvaro Soler und Ayliva. Von der Bild heißt es, dass neben Robbie Williams auch noch Entertainer Hape Kerkeling, die Schlagerstars Nino de Angelo und Marianne Rosenberg, Comedian Michael Kessler sowie Sand-Artistin Irina Titova in Düsseldorf auftreten werden.