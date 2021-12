Helene Fischer zeigt sich plötzlich von einer ganz anderen Seite: „Fahre da aus der Haut!“ 

Wer Helene Fischer-Fan ist, meint die Sängerin in all ihren Facetten zu kennen. Doch ihre Anhänger dürften überrascht sein, denn Helene Fischer ist privat ganz anders als auf der Bühne.

Das enthüllte Helene Fischer nun selbst. In einem Interview sprach sie offen und privat wie selten zuvor, denn die Sängerin ist eigentlich sehr auf ihre Privatsphäre bedacht und gibt ungern mehr preis als nötig.

Wird Helene Fischer auch mal wütend? Dass sie zumindest noch eine ganz andere Seite als die öffentliche hat, verriet sie nun in einem Interview. (Archivfoto) Foto: IMAGO / POP-EYE

Helene Fischer verrät, was sie aus der Haut fahren lässt

Es war ein aufregendes Jahr für Helene Fischer. Die wohl größte Veränderung für die 37-Jährige: Sie erwartet ein Baby mit Thomas Seitel. Doch auch ihr Auftritt in der Neuauflage von „Wetten, dass..?“ gehörte mit Sicherheit zu ihren Jahres-Highlights. Auch hier versuchte Thomas Gottschalk ihr das ein oder andere Detail zu entlocken, doch Fischer gab sich zurückhaltend.

---------------------------------

Das ist Helene Fischer:

Helene Fischer wurde am 5. August 1984 in Krasnojarsk geboren

2018 landete die Sängerin in der „Forbes“-Liste der bestverdienendsten Musikerinnen auf Rang 8

Helene Fischer war zehn Jahre mit Schlagerkollege Florian Silbereisen zusammen – im Jahr 2018 trennten sich die beiden

Helene Fischer ist mit Thomas Seitel liiert – das Paar erwartet sein erstes gemeinsames Kind

Am 15. Oktober 2021 veröffentlichte sie ihr achtes Studioalbum „Rausch“

---------------------------------

Wie „Intouch“ berichtet, soll Helene Fischer nun jedoch in einem Interview mit „Prominent“ (VOX) etwas umso Privateres erzählt haben. Dort habe der Schlagerstar preisgegeben, dass sie häufig falsch eingeschätzt werde. Da sie sich im öffentlichen Raum als Powerfrau inszeniert, scheinen viele das auch in ihrem Privatleben von ihr zu erwarten. Doch dem ist nicht so!

Ist Helene Fischer in Wirklichkeit eher schüchtern?

„Wenn ich auf die Bühne gehe, bin ich selbstbewusst und habe Freude einfach daran und gehe da wirklich mit Leidenschaft und fahre da aus der Haut und kann gar nicht anders. Aber ich bin im Privaten wirklich, da wundert man sich immer, dass ich sehr, sehr gut auch einfach still sein kann“, hat sie laut „Intouch“ gegenüber „Prominent“ verraten.

Ist Helene Fischer also gar nicht der Inbegriff von Selbstbewusstsein – trotz ihres unglaublichen Erfolgs? Scheinbar nicht. Wie schüchtern oder still die 37-Jährige fernab der Bühne ist, können nur einige wenige wirklich beurteilen.

Neben ihrem Ex-Freund Florian Silbereisen, mit dem Helene Fischer noch immer eine noch immer eine enge Freundschaft verbindet, kann das Thomas Seitel wohl am besten beurteilen.

---------------------------------

---------------------------------

Bald wird noch ein weiterer Mensch hinzukommen: Ihr Kind – das hingegen so mancher Behauptung jedoch noch nicht da ist. Darauf, ihre liebevolle, ruhige Seite mit dem Nachwuchs zu teilen, freut sich Helene Fischer sicherlich schon ganz besonders!

