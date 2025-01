Helene Fischer privat wie nie – Fans klappt bei diesem Anblick die Kinnlade herunter

Sie ist schweigsam wie ein Grab, wenn es um ihr Privatleben geht. Bei Helene Fischer steht die Musik ganz klar im Vordergrund. Allzu private Infos von der Sängerin sind eher Mangelware – doch jetzt machte die Schlager-Königin eine Ausnahme.

Schläft Helene Fischer gerne aus? Und genießt sie ihr Frühstück dann lieber im Bett oder am Tisch? Diese Fragen, und noch einige mehr, beantwortete die 40-Jährige jetzt ihren über 1 Millionen Followern auf Instagram.

Helene Fischer zeigt sich auf Instagram offen wie nie

Dort teilte die „Atemlos“-Interpretin einen Clip, in welchem sie verschiedene Fragen im „This or that“-Stil beantwortet. Dabei geht es unter anderem um ihre persönlichen Musik-Präferenzen, ihre favorisierte Sportart oder ihre Lieblingsfrucht.

Bei der Frage „Früher Vogel“ oder „Langschläfer“, fiel die Wahl der Ex von Florian Silbereisen klar auf Letzteres. Ihr Frühstück genießt sie nach einer ausgiebigen Runde Schlaf dann auch lieber am Tisch statt am Bett – inklusive Tee. Wenn die Blondine auf ihrem Frühstückstisch die Wahl zwischen Mango und Ananas hätte, würde sie zur Mango greifen.

Helene Fischer: Ihre Anhängerschaft ist vollkommen aus dem Häuschen

Ob es danach eine Runde Cardio oder Yoga gibt, ist sich die Blondine unschlüssig, würde sich letztendlich aber für die Einheit auf der Yoga-Matte entscheiden – mit Techno statt Hip Hop im Ohr!

So viele private Infos auf einen Schlag sind die Fans von ihrer Helene eigentlich nicht gewohnt. Umso mehr erfreuen sie sich an dem Video. „Hab ich jemals gedacht in meinem Leben sowas von dir zu sehen? Definitiv nein, aber ich liebs“, heißt es von einem ihrer Follower. „Wir lieben sowas, bitte mehr davon!“, fordert ein weiterer Helene-Anhänger. Man darf gespannt sein, wann die Sängerin mit den nächsten privaten Infos herausrückt.