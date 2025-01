Florian Silbereisen: Blick in die Vergangenheit – SIE liebte er vor Helene Fischer

Das Jahr 2024 endete für Florian Silbereisen mit einem Knall. Der Sänger und Schauspieler feierte mit seinem „Silvester-Schlagerboom“ in der ARD am 31. Dezember einen großen Erfolg, konnte die Konkurrenz im ZDF haushoch schlagen (hier mehr dazu lesen).

Statt in trauter Zweisamkeit mit einer potentiellen Freundin oder Lebensgefährtin feierte Florian Silbereisen den Jahreswechsel inmitten von vielen anderen Schlagerstars und jeder Menge begeisterter Zuschauer. Seit seiner Beziehung mit Helene Fischer ist nicht bekannt, ob der 43-Jährige wieder liiert ist. Klar ist aber: Die Schlagerkönigin war nicht seine einzige Liebe.

Florian Silbereisen: Ex-Freundin kennt Schlagerwelt gut

Florian Silbereisen und Helene Fischer galten zehn Jahre lang als DAS Traumpaar der Schlagerwelt. Als sie sich 2018 trennten, erschütterte das auch zahlreiche Fans. Mittlerweile scheint der Liebeskummer bei allen Beteiligten verdaut. Helene Fischer ist mit Thomas Seitel glücklich und Mutter geworden, zu Silbereisen herrscht ein freundschaftliches Verhältnis.

Kein Wunder, hat der Sänger, der auch als Schauspieler beim „Traumschiff“ zu sehen ist, mit Helene Fischer nicht die erste Trennung in seinem Leben durchgemacht. So war Silbereisen von 2003 bis 2006 mit einer Frau zusammen, die in der Schlagerwelt ebenfalls keine Fremde ist: Michaela Strobl. Die Blondine ist zwar selbst keine Sängerin – aber die Schwägerin von Andy Borg.

Florian Silbereisen: „Haben uns immer noch lieb“

So ist Strobl die Schwester von Andy Borgs Ehefrau Birgit. Ob sie durch diese Verbindung Silbereisen überhaupt erst kennen gelernt hat? Details dazu verriet das Paar nie, allerdings gab Florian Silbereisen damals zur Trennung ein Statement ab.

„Wir haben uns immer noch lieb, aber wir konnten es einfach nicht mehr ertragen, wie ein Ehepaar zusammenzuleben – auch wenn die heile Volksmusikszene das gern gesehen hätte“, erklärte der Musiker damals in „Bunte“.

Ex-Freundin Michaela soll übrigens seit 2014 verheiratet sein, Florian Silbereisen hat seit Helene Fischer keine neue Partnerin in der Öffentlichkeit gezeigt. 2023 äußerte er sich kryptisch zu seinem Privatleben: „Alles hat im Leben seinen Sinn. Deshalb lasse ich mich leiten. Und wenn Gott will, wird es irgendwann so sein.“