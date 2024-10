Helene Fischer: Überraschendes Talent bringt ihr Tausende von Euros

Kaum eine deutsche Künstlerin ist so bekannt wie sie: Helene Fischer ist aus der Schlagerwelt nicht mehr wegzudenken. Mit ihren aufwändigen Shows und Auftritten begeistert die Sängerin ein Millionenpublikum und sorgt dabei regelmäßig für Ekstase bei ihren Fans.

Doch neben dem Gesang und ihrem ausgeprägten, akrobatischen Talent kann Helene Fischer auch mit einer weiteren Begabung punkten. Und damit sammelt sie gerade einen Haufen Geld ein. Wer hätte das gedacht?

Helene Fischer zeigt künstlerische Ader

Dass sie gut singen und tanzen kann, hat die Schlagersängerin unzählige Male unter Beweis gestellt. Doch wie nun bekannt wird, kann sie darüber hinaus auch noch richtig gut malen! Wie sicher sie mit Farbe und Pinsel umgehen kann, beweist sie nun im Rahmen einer Aktion für den guten Zweck.

Die 40-Jährige hat nämlich eine Ziege bemalt. Natürlich handelt es sich dabei nicht um ein lebendes Tier, sondern um eine circa 50 x 54 x 19 Zentimeter große Ziege aus Kunstharz. Das Kunstwerk der Sängerin wird im Rahmen der IndienHilfe Deutschland e.V. nun versteigert. Der Preis kann sich dabei jetzt schon sehen lassen.

Helene Fischer malt für den guten Zweck

„Nun unterstützt Helene das Projekt ‚Heidi Goats India‘ von der IndienHilfe Deutschland e.V., die 1.000 Ziegen an arme Familien in Indien spenden wollen. Aus diesem Anlass hat Helene Fischer höchstpersönlich eine einzigartige Kunst-Ziege gestaltet und signiert, die wir hier versteigern dürfen“, heißt es in der Beschreibung der Auktion.

Die Aktion läuft noch bis zum 13. November 2024. Bis dahin kann jeder also noch ein Gebot abgeben. Derzeit liegt der Preis für die bemalte Ziege allerdings schon bei stolzen 3.200 Euro (Stand: 24.10.). Doch für Fans von Helene Fischer dürfte diese jeden Cent wert sein.