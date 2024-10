Helene Fischer: Neue Fotos aufgetaucht – bauchfrei und in Leder

Noch immer hallt die Nachricht nach. Das Aus von Helene Fischers Netflix-Doku lässt viele Fans nicht kalt und wirft Fragen auf. Die Sängerin selbst hüllt sich unterdessen in Schweigen.

Schon seit längerem ist die 40-Jährige fast komplett abgetaucht. Zu Gesicht bekam man sie in den vergangenen Wochen kaum. Umso schöner, dass jetzt neue Fotos aufgetaucht sind, die den Schlagerstar zeigen.

Helene Fischer: Bilder der ARD zeigen sie

Abgesehen von der Promo für ihr Kinderlieder-Album war es ruhig um Helene Fischer geworden. Bei Instagram teilte sie immer mal neue Videos dazu, ansonsten machte sich die Sängerin aber rar.

Für ihre Anhänger hieß das: Sie mussten sich gedulden und mit dem zufriedengeben, was sie an Neuigkeiten von ihrem Idol bekamen. Bis jetzt! Denn dank der ARD sind nun neue Schnappschüsse der 40-Jährige im Umlauf.

Hierbei entstanden die Aufnahmen

Darauf zu sehen: der Schlagerstar in einer bauchfreien Bluse und schwarzen Lederhosen. Ein Look, der mal wieder ihren perfekt trainierten Körper zur Geltung bringt und in dem sich Helene Fischer sichtlich wohlfühlt. Auf den neuen Fotos strahlt sie über beide Ohren.

Aber was ist der Grund für ihre gute Laune? Vielleicht liegt es an der Herausforderung, der sie sich bei „Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell“ stellte. Von dort stammen nämlich die Aufnahmen. Gut möglich, dass sie ihr Duell gewann und deswegen in bester Stimmung ist.

Ob dem aber tatsächlich so war oder ob etwas anderes Helene Fischer in der Show so lächeln ließ? Das erfahren wir am 2. November, wenn es wieder heißt „Klein gegen Groß, auf los geht’s los!“