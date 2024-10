Helene Fischer: Aus! Fan-Träume zerplatzen

Es war ein großer Traum von Hunderttausenden Fans: eine Netflix-Doku über Schlagerkönigin Helene Fischer. Doch wie die „Bild“ nun berichtet, sollen die Pläne auf Eis gelegt worden sein. Und das, obwohl man schon sehr weit war.

Es wäre ihr Aufstieg in den Musik-Olymp gewesen: Wie schon Megastars wie Lady Gaga, Taylor Swift oder Bruce Springsteen vor ihr sollte auch Helene Fischer eine Netflix-Doku bekommen. Sie wäre die erste Deutsche gewesen, der eine solche Ehre zuteil würde.

Helene Fischer: Ihre Netflix-Doku ist geplatzt

Doch nun bestätigt der Streaming-Anbieter gegenüber der „Bild“, dass es die Doku nicht geben wird. Netflix, so heißt es in der Zeitung, würde auf den Kosten für die Produktion sitzenbleiben. Dabei wurde bereits seit Jahren gedreht. Helene Fischer wurde bei ihrer „Rausch“-Tournee begleitet. Wir erinnern uns: die Tournee, die aufgrund eines Trapez-Unfalls verspätet begann.

Doch nun ist der große Traum von Millionen Fans geplatzt. Schade. Helene Fischer erklärte sich gegenüber der „Bild“ nicht, verriet nicht, warum die Dokumentation am Ende platzte.

Nun ja, langweilig dürfte der Schlagerkönigin dennoch nicht werden. Veröffentlicht sie doch bereits am ersten November ihr erstes eigenes Kinder-Album. Dazu kommt die „Helene Fischer Show“, die Anfang Dezember in Düsseldorf aufgezeichnet und wie gewohnt an Weihnachten ausgestrahlt wird. Dazu dürfen sich die Fans von Helene Fischer auf die große Tournee im Jahr 2026 freuen, die die Schlagerkönigin unter anderem nach Köln, Stuttgart, Gelsenkirchen und Berlin führen wird.

Die Fans werden es also irgendwie verkraften müssen. Auch wenn eine Doku, in der Helene Fischer intimste Einblicke in ihr Seelenleben gewährt, mit Sicherheit ein absoluter Abruf-Hit auf der Videoplattform Netflix geworden wäre. Aber so ist der Traum nun zerplatzt.