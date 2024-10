Helene Fischer packt aus: „Ich bin ehrlich zu euch“

Sie ist einer der größten Stars, die dieses Land zu bieten hat: Helene Fischer. Seit Jahren schon füllt die Schlagerkönigin die größten Hallen. Ihre Alben sind Verkaufsschlager. Man kann sagen: Was diese Frau anfasst, wird innerhalb kürzester Zeit zu Gold.

Und so wäre es auch nicht übertrieben, wenn wir wetten würden, dass auch ihr neues Kinder-Album in Rekordtempo an die Spitze der Charts klettern wird. Anfang November erscheint die Platte mit dem Titel „Helene Fischer: Die schönsten Kinderlieder“ mit Songs wie dem „Fliegerlied“ oder „Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad“.

Helene Fischer veröffentlicht ein Kinder-Album

Spannend: Einige Lieder, die Helene da mit dem Hamburger Kinderchor namens „Blankenaeschen“ einsang, kannte die Schlagerkönigin noch nicht einmal. Das verriet Helene Fischer nun via Instagram.

„Tschu Tschu Wa Tschu Tschu Wa Tschu Tschu Wa Wa Wa …… Na, wer kennt‘s? Ich bin ehrlich zu euch, einige Kinderlieder kannte ich vorher gar nicht, doch das hat sich schnell geändert. Jetzt sind sie aus meinem Alltag gar nicht mehr wegzudenken“, so die Sängerin auf ihrem Profil.

Fans feiern Helenes Kinderlieder

Die Fans jedenfalls sind begeistert. „Seit du dieses Album bekanntgegeben hast, hab ich fast täglich einen Ohrwurm von genau diesem Lied. Meine Kids sowohl in den USA als auch in Deutschland (und ich) werden dieses Album lieben“, heißt es beispielsweise in den Kommentaren. Ein anderer Fan schreibt: „Man sieht so sehr mit wie viel Freude du das machst, ich lieb das so sehr!“ Und ein Dritter jubelt: „Ach Helene. Ich lieb‘s zusehen, wie viel Freude du bei deinem Herzensprojekt hast.“

Dann darf man ja schon gespannt sein, wie viele der Kinderlieder es auch in Helene Fischers nächstes Tour-Programm im Jahr 2026 schaffen. Zehntausende Menschen, die gemeinsam „Es tanzt ein Bi-Ba-Butzemann“ singen, hätte sicherlich auch viel Schönes. Wir sind gespannt!