Helene Fischer gibt offen zu: Es hat sich etwas verändert

Sie ist eine der bekanntesten Frauen Deutschlands, eine der erfolgreichsten Sängerinnen Europas und wohl die bekannteste Schlagersängerin der Welt – Helene Fischer. Seit Jahren schon steht die 40-Jährige auf der Bühne, setzt mit ihren Auftritten stets neue Maßstabe im Bereich Stage-Design.

Klar, dass Helene Fischer auch für die Werbeindustrie ein begehrtes Gesicht ist. Nun hat sich mit dem Müsli-Unternehmen „Wholey“ zusammengetan und im sogenannten „Fragenhagel“ direkt mal ein wenig über ihre Morgenroutine ausgepackt.

Helene Fischer spricht über ihren Start in den Tag

Sie starte ihren Tag eher im Sprint, verriet die Schlagerkönigin, „es hat sich natürlich ein bisschen verändert bei mir. Sonst wäre ich immer gerne sanft gestartet, aber mittlerweile muss ich dann doch einen Sprint hinlegen, um morgens einfach schneller auf den Beinen zu sein.“

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Und auch die Frage, wann sie denn das letzte Mal verschlafen habe, wurde Helene Fischer gestellt. Eine Frage, die sie so recht nicht beantworten konnte. „Oh, verschlafen habe ich … das ist schon eine Weile her. Viele, viele Jahre zurück habe ich vielleicht mal verschlafen. Mittlerweile passiert mir das nicht mehr“, so die Sängerin.

Joghurt und Äpfel dürfen nicht fehlen

Doch was darf in ihrem Kühlschrank auf keinen Fall fehlen? „Es darf im Kühlschrank auf gar keinen Fall fehlen: Joghurt. Ich esse jeden Tag Joghurt. Und Äpfel.“

Wusstest du eigentlich, welchen Sport Helene gerne professionell ausgeführt hätte, wäre sie nicht Sängerin, sondern Sportlerin geworden? Ganz klar: Leichtathletik, verrät der Schlagerstar. „Das liebe ich nach wie vor, schaue ich auch gerne, ja, Leichtathletin wäre gut. Wäre ich auch immer in shape.“ Wobei: Das Letztere dürfte wohl niemand der Sängerin absprechen. Auch ohne eine professionelle Karriere in der Leichtathletik!