Helene Fischer: Manager trifft Entscheidung – sie muss sich warm anziehen

An ihr kommt in der Schlagerwelt so schnell niemand vorbei: Helene Fischer. Seit Jahren ist sie die unangefochtene Königin in der Branche, doch jetzt könnte sie Konkurrenz aus den eigenen Reihen bekommen. Ihr langjähriger Manager Uwe Kanthak, der die Sängerin einst zur erfolgreichsten deutschen Künstlerin machte, hat sich eine neue Hoffnungsträgerin ins Boot geholt.

Und diese Nachricht sorgt für ordentlich Wirbel in der Musikindustrie!

Helene Fischer: ER machte sie groß

Seit über 35 Jahren zählt der Hamburger Manager Uwe Kanthak zu den größten Namen im Musikgeschäft. Mit Künstlern wie Anna-Maria Zimmermann, den Prinzen und Frank Schöbel hat er immer wieder bewiesen, dass er ein untrügliches Gespür für Erfolg hat. Doch sein wohl größter Coup? Helene Fischer. Unter seiner Leitung wurde sie vom Schlager-Nachwuchs zum internationalen Megastar.

Doch wer glaubt, Kanthak ruhe sich auf Helenes Erfolgen aus, hat weit gefehlt. Der 63-Jährige bleibt ständig auf der Suche nach frischen Talenten – und jetzt hat er scheinbar einen echten Glücksgriff gemacht. Seine neueste Entdeckung könnte in der Schlagerwelt einiges ins Wanken bringen.

Muss Helene Fischer zittern?

Wer ist die mysteriöse Newcomerin, die es in Kanthaks erfolgreiches Künstler-Portfolio geschafft hat? Es ist Melissa Naschenweng. Die Sängerin wird schon längere Zeit als Helene-Nachfolgerin getitelt. Kanthaks jüngster Musiker-Zuwachs könnte also sowohl stimmlich als auch charismatisch eine echte Konkurrenz für die Schlagerkönigin Helene Fischer werden.

Ob Helene Fischer sich Sorgen machen muss oder ob ihr Manager mit der neuen Künstlerin einfach die nächste große Ära einläutet, wird sich zeigen. Fakt ist: Uwe Kanthak hat ein Händchen für Megastars – und sein neuester Coup dürfte sich in diese Erfolgsgeschichte einreihen! Denn Kanthak weiß schließlich genau, wie man aus einem Namen eine Marke macht.