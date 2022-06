Helene Fischer: Schock für die Fans – Veranstalter mit Hiobsbotschaft

Lange ist es nicht mehr hin. Bereits in zwei Monaten, genauer gesagt am 20. August wird Schlager-Superstar Helene Fischer ihr heiß ersehntes Comeback-Konzert in München geben.

Über 100.000 Menschen werden erwartet, wenn die Königin des deutschen Schlager nach langer Corona- und Babypause endlich wieder auf der Bühne stehen wird.

Helene Fischer: In zwei Monaten steigt das Mega-Konzert in München

Klar, dass sich der Veranstalter des Konzerts, die Wiener „Leutgeb Entertainment Group“ noch einiges rund um das Mega-Konzert des Jahres hat einfallen lassen.

So stehen unter anderem Tickets zum Verkauf, die einen früheren Einlass auf das Konzertgelände an der Messe München gewähren. Und auch Tickets für eine Aftershow Party wurden angeboten.

Das musst du über Helene Fischer wissen:

Helene Fischer stammt gebürtig aus Krasnojarsk (Russland)

Sie war lange Jahre mit Schlagerstar und „Traumschiff“-Kapitän Florian Silbereisen zusammen

Die Sängerin soll im Dezember 2021 ihr erstes Baby zur Welt gebracht haben. Vater ist Akrobat Thomas Seitel

Die scheint der Veranstalter aber nun kurzfristig abgesagt zu haben. Eine Hiobsbotschaft für die Fans, die sich schon auf einen stilvollen Ausklang ihres Helene-Fischer-Tages gefreut hatten.

Helene Fischer: Ticket-Schock für die Fans

So heißt es auf der Seite von Ticketanbieter Eventim: „Ihr Event wurde abgesagt. Wir übernehmen die Rückabwicklung für Sie. Der Veranstalter hat uns mit der Rückabwicklung beauftragt. Dafür benötigen wir Ihre Tickets und Kontaktdaten. Bitte benutzen Sie dazu unbedingt unser Formular zur Rückabwicklung.“

Gründe für die Absage lieferte Eventim nicht mit. Klar ist, die Entscheidung zur Absage kann erst vor wenigen Tagen gefallen sein. So wird der Umtausch der Tickets erst seit dem 15. Juni angeboten.

