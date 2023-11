Helene Fischer: Jetzt ist es raus – es gibt kein Zurück mehr

Es war eine kleine Sensation, als Anfang der Woche herrauskam, was Helene Fischer in letzter Zeit beruflich so getrieben hat. Viel, kann man sagen. Denn die Schlagerqueen hat tatsächlich ihren Hit-Song „Atemlos“ noch mal neu aufgenommen. Mit keiner Geringeren als Rapperin Shirin David.

Die Nachricht über die Zusammenarbeit verbreitete sich wie ein Lauffeuer in der Musikwelt. Erste Videoszenen zeigten die beiden Frauen im Tonstudio und beim gegenseitigen Schwärmen (hier liest du mehr dazu >>>).

Jetzt ist es so weit. Ein Zurück gibt es für Helene Fischer und ihre musikalische Partnerin nun nicht mehr.

Helene Fischer: Es gibt kein Zurück mehr

Denn seit genau 23.59 Uhr am Donnerstagabend (23. November) feierte die Neu-Version „Atemlos durch die Nacht“ Premiere. Schon als der Countdown quasi runtergezählt wurde, fieberten die Fans der Uhrzeit entgegen. Auf Facebook schrieb zum Beispiel jemand: „Mega, ich freu mich.“ Ein weiterer Kommentar lautete: „Ich liebe den Gesang.“ Zuvor flippten ihre Anhänger bereits mit den Worten aus „Das perfekte Duo“ oder „Ein Duo, von dem ich wusste, dass ich es brauche.“

In der neuen Version gibt es einige Rap-Einlagen von Shirin David, was den eigentlichen Schlagersong etwas moderner wirken lässt. „Der Song kriegt eine neue Bedeutung durch die Worte. Ich feiere das total. Es geht ja um Aussagen, die wir da machen und das sind echt so schöne und starke Worte“, sagte die Schlagersängerin unlängst zu dem Duett und betonte zudem, dass es für sie von vornherein feststand, nur mit Shirin David bei dieser Sache zusammen arbeiten zu wollen.

„Ich finde sie als Mensch wahnsinnig toll und mag sie als Künstlerin.“

Toll finden die Fans das neue Musik-Duo offenbar auch. Live zu hören bekommen sie die beiden das erste Mal am Samstag (25. November) in der letzten „Wetten, dass..?“-Sendung von Thomas Gottschalk. Keine Frage: Ihr Auftritt wird DAS Highlight im TV.