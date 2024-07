Heinz Hoenig im Netz für tot erklärt: Management dementiert sofort

Die Gerüchteküche rund um Schauspieler und Ex-Dschungelcamper Heinz Hoenig brodelt aktuell gewaltig. Seit rund zwei Monaten ist der 72-Jährige nun in ärztlicher Behandlung. Nachdem er an seiner Speiseröhre operiert wurde, wartet er nun auf eine lebensnotwendige Operation an der Aorta.

Die Fans des Schauspielers sind weiterhin in Sorge um ihn und hoffen, dass sich sein Gesundheitszustand bessert. Doch aktuell kursieren immer mehr Meldungen über seinen Tod im Netz. Sein Management zögert keine Sekunde und dementiert diese Fake-News mit deutlichen Worten.

Heinz Hoenig wird Opfer von Fake-News

Durchforstet man das Internet nach Informationen über Schauspieler Heinz Hoenig, liest man immer wieder Meldungen, die ihn für tot erklären. Aufgrund seines angeschlagenen Zustands dürfte der ein oder andere vielleicht glauben, dass da etwas dran sein könnte. Das Management des Schauspielers sagt nun aber ganz klar: Nein, Heinz Hoenig ist nicht tot!

In einem Statement auf Instagram heißt es: „Momentan kursieren im Internet Behauptungen, dass Heinz Hönig verstorben sei. Wir möchten an dieser Stelle ausdrücklich betonen, dass es sich hierbei um Fake News handelt. Diese Meldungen entbehren jeder Grundlage und sorgen für unnötige Unruhe.“ Die Verantwortlichen haben darüber hinaus auch noch eine dringende Bitte an die Öffentlichkeit.

Heinz Hoenig für tot erklärt – Management deutlich

Im Instagram-Statement des Managements wird das Wort direkt an diejenigen gerichtet, die solche Falschmeldungen im Netz verbreiten. „Wir bitten eindringlich darum, die Familie von Heinz Hönig nicht weiter mit solchen Anfragen und falschen Informationen zu belasten. Wir danken für Euer Verständnis und Eure Rücksichtnahme“, heißt es.

Wie sich der Gesundheitszustand des Schauspielers in nächster Zeit entwickeln wird, bleibt abzuwarten. Seine Frau Annika gibt den Fans regelmäßige Updates und steht ihrem geliebten Heinz zur Seite.