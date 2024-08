Heinz Hoenigs Frau Annika: „Wir steuern auf etwas zu“

Die Sorge, die Angst, die Unruhe rund um den beliebten Schauspieler Heinz Hoenig, sie will einfach kein Ende nehmen. Derzeit wartet der Mann, der Anfang dieses Jahres noch um die Krone im legendären RTL-„Dschungelcamp“ kämpfte, auf einen wichtigen Eingriff an der Aorta. Eine lebensrettende Operation an der Speiseröhre hatte der 72-Jährige bereits zuvor über sich ergehen lassen müssen.

Wann die Operation stattfinden kann? Unklar. Sicher ist lediglich der Rückhalt seiner Familie. Besonders seine Annika kümmert sich liebevoll um den Schauspieler. Zuletzt erst teilte sie emotionale Worte an ihren Heinz Hoenig via Instagram.

Annika mit berührenden Worten an ihren Heinz Hoenig

Mit den Worten „…denn ich bin deine Frau und du bist mein Mann. Wann immer du dich nach mir sehnst, werde ich alles tun, was ich kann. Wir steuern auf etwas zu, irgendwohin, wo ich zuvor noch nie war. Manchmal habe ich Angst, aber ich bin bereit zu lernen…über die Kraft der Liebe“ übersetzte Annika Hoenig den Text von Celine Dions Welthit „The Power of Love“ ins Deutsche.

++ Heinz Hoenig: DIESE Worte von Ehefrau Annika lassen tief blicken ++

Dazu teilt Annika ein Bild, das sie und ihren Heinz zeigt. Der Schauspieler ist stark von den Strapazen gezeichnet, liegt in einem Krankenbett. Dennoch sieht er seine Frau voller Liebe an, während sie ihre Stirn an die seine schmiegt.

Fans und Freunde drücken die Daumen

Von Fans und Freunden erfährt das Paar großen Zuspruch. „Gute Besserung und viel Kraft euch“, schreibt beispielsweise Realitystar Mike Heiter. Ein Fan ergänzt: „Bewegende Worte und ein Foto, das tief berührt. Das sind keine leeren Worte, da spricht die Liebe ihre eigene Sprache, ehrlich und bedingungslos. Alles Liebe.“ Ein Dritter schreibt: „Ihr Zwei habt bis jetzt diesen Weg gemeistert und werdet ihn auch weiterhin meistern. Liebe schafft alles und ihr seid Kämpfer. Alles Liebe.“

Während eine Vierte ergänzt: „Heinzi, gute Besserung für dich, und dass du schnell wieder auf die Beine kommst. Ich schicke dir mal etwas Kraft rüber.“ Die wird Heinz Hoenig sicherlich gut gebrauchen können.