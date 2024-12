„Dschungelcamp“-Star Heinz Hoenig hat große Pläne – „Bin gespannt auf mein Filmangebot“

Er blickte dem Tod ins Auge und träumt jetzt bereits wieder von einem normalen Arbeitsalltag. Für Heinz Hoenig (73) und seine Familie war das Jahr 2024 ein wahres Drama. Monatelang kämpfte der „Dschungelcamp“-Teilnehmer gegen die Nachwirkungen einer bakteriellen Infektion, die ihn in den Krankenhausalltag zwang.

Ein operativer Eingriff an der Speiseröhre brachte immerhin etwas Erleichterung und ermöglichte es ihm, seit September wieder in seinem gewohnten Umfeld zu sein. „Ich war auf dem Weg zu meiner Mutter – das heißt in den Tod“, erinnert sich Hoenig gegenüber RTL. „Und die hat gesagt: Was willst du denn hier? Und ich bin wieder zurückgegangen ins Leben.“

„Dschungelcamp“-Star Heinz Hoenig möchte noch lange nicht aufhören

Nach einem Horrorjahr voller Krankenhausaufenthalte und ist der RTL-Star zurück und voller Tatendrang. Und was plant der Schauspieler, der sich selbst als „steinalt“ bezeichnet, für die Zukunft? „Ich bin gespannt auf mein nächstes Filmangebot. Denn ich bin noch längst nicht am Ende“, verkündet er frech gegenüber der Zeitschrift „Bunte“.

„Das ist mein Beruf und den will ich machen, bis ich 130 Jahre alt bin.“ Mit dieser Einstellung könnte der „Dschungelcamp“-Star demnächst wieder auf der großen Leinwand zu sehen sein – dieser hat nämlich noch lange nicht genug vom Leben und schon gar nicht von der Schauspielerei.

Hinter Hoenigs Zuversicht und Mut steckt eine starke Frau: seine Ehefrau Annika Kärsten-Hoenig. Sie hat ihn monatelang gepflegt und in den schlimmsten Momenten nie im Stich gelassen. Und diese Kraft scheint ihn jetzt wieder auf die Beine zu bringen – sowohl privat als auch beruflich.