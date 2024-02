Heidi Klum spricht über Ehemann Tom Kaulitz – ihre Worte sind eindeutig

Sie ist eines der erfolgreichsten Topmodels unserer Zeit und verhilft in der Prosieben-Show „Germany’s Next Topmodel“ talentierten Nachwuchsmodels zum großen Erfolg. Heidi Klum ist auf der Karriereleiter ganz oben angekommen.

Und auch privat läuft es für die mittlerweile 50-Jährige wie am Schnürchen. Seit 2018 ist Heidi Klum mit dem „Tokio Hotel“-Gitarristen Tom Kaulitz liiert und nach wie vor Hals über Kopf in den Musiker verliebt. Auf ihrem Instagram-Profil teilt das Model nun eine herzergreifende Liebeserklärung zum Jahrestag des Paares.

Heidi Klum schwebt auf Wolke sieben

Stolze 11,8 Millionen Menschen folgen dem Instagram-Profil von Heidi Klum. Hier teilt das Topmodel täglich Eindrücke aus ihrem Berufsleben, private Schnappschüsse und verliebte Bilder mit ihrem Liebsten Tom Kaulitz. Zum sechsten Jahrestag des Paares postet Klum nun ein romantisches Video mit ihrem Ehemann. Beim gemeinsamen Abendessen sitzt das Paar im Restaurant nebeneinander auf einer Bank. Das Model wirkt tiefenentspannt, in einem Holzfällerhemd und ungeschminkt genießt der Fernsehstar diesen ganz besonderen Tag. Mit zwei kleinen gefüllten Schnapsgläsern stößt das Ehepaar auf ihre Liebe an.

Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy. DER WESTEN auf WhatsApp

Auch ein Kuss darf bei Heidi Klum und ihrem Liebsten natürlich nicht fehlen. Das zufriedene Lächeln des Topmodels spricht Bände. Das romantische Video kommentiert der Prosieben-Star mit den Worten: „Wir haben uns heute vor 6 Jahren getroffen.

Ich liebe dich mehr, als jemals zuvor Tom“ und ergänzt ein rotes Emoji-Herz. In dem „Tokio Hotel“-Musiker scheint Heidi Klum ihre ganz große Liebe gefunden zu haben. Das Paar lebt mittlerweile gemeinsam mit ihren Hunden im sonnigen Los Angeles.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Begeisterung aufseiten der Fans

Auch die Fans von Heidi Klum freuen sich über die romantischen Einblicke in das Liebesleben mit ihrem Tom. Unter dem Instagram-Video des Models häufen sich die positiven Rückmeldungen. Ein Fan kommentiert den Beitrag mit den Worten: „Ihr habt euch beide gefunden, da passt alles zusammen“ und ein weiterer Follower schreibt: „Toll, wie entspannt ihr miteinander wirkt. Alles Gute auch weiterhin.“ Die Community des Topmodels scheint Freude an der Liebe des Promi-Paares zu finden.

Sicherlich wird Heidi Klum auch in Zukunft romantische Einblicke in ihr Liebesleben mit ihren Fans teilen. In Tom Kaulitz scheint das Topmodel endgültig ihren Seelenverwandten gefunden zu haben.