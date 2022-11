Heidi Klum: Fürs Halloween-Kostüm – sie zeigt ihre Intimzone

Halloween – das ist besonders in den USA die Zeit von irren Verkleidungen, gruseligen Häusern und Millionen von Horror-Bildern auf Instagram. Nun gut: Horror oder schrecklich ist das Bild, das Supermodel Heidi Klum zum Grusel-Tag des Jahres auf Instagram teilte, nicht. Dafür aber seeeeeeehr nackig.

Das sind wir von Heidi Klum ja mittlerweile gewohnt. Die 49-Jährige ist stolz auf ihren Körper und zeigt diesen mehr als gerne. So unverhüllt haben wir Heidi aber schon lange nicht mehr gesehen.

Heidi Klum lässt ganz tief blicken

Auf Instagram teilte die „GNTM“-Chefin in der Nacht zu Montag ein Bild, das sie komplett nackt zeigt. Über ihrer linken Brustwarze liegt lediglich ein Blitzlicht, die rechte ist mit ihrem Unterarm bedeckt. Dazu zieht die Frau von „Tokio Hotel“-Star Tom Kaulitz den String so weit nach unten, dass ihre Follower sogar einen Blick auf die Intimzone der Moderatorin werfen können.

Was das ganze soll? Das weiß wohl nur Heidi Klum selbst. Klar ist, dass voll sie in den Vorbereitungen für ihr diesjähriges Halloween-Kostüm steckt. So schreibt Heidi auf Instagram: „Halloween Prep. 1st step!! Tanning.“ Also zu Deutsch: „Halloween-Vorbereitungen. Erster Schritt: Bräunen.“

Es dürfte also ein spannendes Kostüm werden, das die Modelmama auf ihrer legendären Halloween-Party tragen wird. So verkündete sie bereits gegenüber dem US-Portal „Entertainment tonight“, dass sie ein Notarzt den ganzen Abend begleiten wird. „Ich werde sehr klaustrophobisch sein“, so Heidi.

Der Grund: Sie werde schwere Prothesen anlegen, die ihre Atmung erschweren könnten. „Es gibt Momente, in denen ich denke: ‚Okay, ich schaffe das‘, und dann ist es so: ‚Oh mein Gott, nimm es runter, nimm es runter!‘ Im Grunde klebt alles an dir. Es ist nicht etwas, das du wie einen Hut abnehmen kannst, wenn dir nicht mehr danach ist, und es ausziehst“, so Heidi gegenüber „Entertainment tonight“.

Nun ist auch klar, für was Heidi Klum einen solchen Aufwand betrieben hat. Die Modelmama ging als Wurm. Ja, richtig gelesen. Heidi Klum verkleidete sich als ein riesiger fleischfarbener Wurm.