Heidi Klum teilt wichtige Botschaft – der Grund ist traurig

Könnte Heidi Klum (50) in die Vergangenheit reisen, würde sie vermutlich eine Sache anders machen.

Seit über drei Jahrzehnten Jahren ist Heidi Klum eine feste Größe in der Modewelt. Ob vor der Kamera oder auf dem Laufsteg – Heidi beeindruckt immer wieder. Doch trotz ihres großen Erfolgs hat sie eine wichtige Botschaft für ihre Kinder: Sie sollen ihr Leben mehr genießen, als sie es selbst konnte.

Heidi Klum: Mehr Party statt Arbeit

Am sonnigen Wochenende in Monaco, dem glamourösen Spielplatz der Reichen und Berühmten, zeigte sich Heidi Klum Arm in Arm mit ihrer vielfältigen Patchwork-Familie. Das Brummen der Formel-1-Motoren bildete die perfekte Kulisse für diesen familiären Ausflug, der für die „GNTM„-Modelmama und ihre Tochter Leni (19) zur Gewohnheit geworden ist – wenn sie nicht gerade vor der Kamera für das nächste glamouröse Shooting posieren.

+++ Heidi Klum teilt seltenes Familienfoto – eine Person fällt sofort ins Auge +++

Leni, mit dem Model-Gen ihrer Mutter im Blut, hat bereits früh die Laufstege erobert. Mit einem Augenzwinkern und einem Hauch von Weisheit teilte Heidi RTL exklusiv mit, dass sie zwar Leni in vielen Dingen ermutigt, aber auch klare Ideen darüber hat, wo ihre Tochter nicht in ihre Fußstapfen treten sollte. Trotz ihres fulminanten Erfolgs und der glitzernden Karriere als Supermodel gibt es Momente, in denen Heidi Klum innehält und über die vergangenen Jahre sinniert.

Dabei verrät sie, dass sie ein Aspekt in ihrem Leben bereut: „Ich bin sehr schnell sehr alt geworden, also in meinem Kopf“, so Klum. Statt sich in jugendlichen Freiheiten zu verlieren, stand Heidi vor der Kamera, ein Vorbote der Verantwortung und des Erwachsenseins, das sie früh ereilte. Deshalb ihr Wunsch an ihre Kinder: „Habt mehr Spaß!“