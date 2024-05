Heidi Klum teilt seltenes Familienfoto – eine Person fällt sofort ins Auge

Sie ist eine feste Größe in der Modelwelt und bereits seit 2006 die Chef-Jurorin der Prosieben-Show „Germany´s Next Topmodel„. Karrieretechnisch hat Heidi Klum alles erreicht, was sich ein Topmodel nur erträumen könnte.

Und auch privat hat die 50-Jährige ihr ganz großes Glück bereits gefunden. Seit 2018 ist Klum mit dem „Tokio Hotel“-Gitarristen Tom Kaulitz liiert und teilt ihr Liebesglück gerne mit der ganzen Welt. Doch ein seltenes Familienfoto, das das Model auf seinem Instagram-Profil teilte, sorgt nun für Aufsehen.

Heidi Klum tut alles für ihre Leni

Eine ihrer ersten öffentlichen Beziehungen führte Heidi Klum mit dem italienischen Formel-1-Manager Flavio Briatore. Im Jahr 2004 brachte das Model dann ihr erstes Kind, die gemeinsame Tochter Leni, zur Welt. Mittlerweile ist Leni 20 Jahre alt und hat sich ebenfalls für eine Karriere in der Modelbranche entschieden. Gemeinsam mit ihrer Mutter shootet Leni Kampagnen und läuft über die größten roten Teppiche der Welt.

In Anbetracht von Heidi Klums neuem Liebesglück mit Tom Kaulitz, sind gemeinsame Fotos mit ihrem Ex-Mann Flavio Briatore zur Seltenheit geworden. Umso überraschender ist der Schnappschuss, den das Topmodel nun auf seinem Instagram-Profil postete. Gemeinsam mit Töchterchen Leni besuchte Klum ein Formel-1-Rennen in Monaco und teilt ein Foto von dem Event mit ihren Fans.

Doch eine Person auf dem Bild fällt sofort ins Auge – auch Flavio Briatore war bei dem ereignisreichen Rennen vor Ort. Zwischen Heidi Klum und ihrem Ex-Mann scheint also kein Groll zu herrschen, fröhlich posiert die Truppe für die Handykamera. Auch Briatores neue Partnerin Elisabetta Gregoraci ist mit von der Partie.

Für Leni Klum war dieser gemeinsame Familienausflug bestimmt ein unvergessliches Ereignis. Das Mutter-Tochter-Duo scheint wahrlich unzertrennlich zu sein.