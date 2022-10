Heidi Klum legt Fremdscham-Auftritt hin – „Möchte einen Großen probieren“

Mit „Germany’s next Topmodel“ hat sich Heidi Klum in Deutschland einen Namen gemacht. Von den einen wird sie für ihre Modelshow gefeiert, von den anderen musste sie in der Vergangenheit bereits ordentlich Kritik einstecken. Sicher ist allerdings: Heidi Klum polarisiert – und das nicht nur in ihrer alten Heimat.

In den USA ist Heidi Klum nicht nur ein gefragtes Model, sondern auch regelmäßig im TV zu sehen. Seit 2013 sitzt sie bei „America’s got Talent“ in der Jury und tauchte schon in diversen Filmen und TV-Shows mit einer Gastrolle auf. Außerdem berühmt-berüchtigt: Heidis legendäre Halloween-Party. Für 2022 kündigte sie bereits ein spektakuläres Kostüm an. Abseits von ihrer Party sieht man Heidi Klum jetzt auch in einer Folge von „The Kardashians“ an der Seite von Kim Kardashian. Der Auftritt von dem Supermodel ist allerdings fragwürdig.

Heidi Klum taucht bei „The Kardashians“ auf

Für eine neue Werbekampagne ihrer eigenen Modemarke „Skims“ versammelte Kim Kardashian ehemalige „Victoria’s Secret“-Models, um gemeinsam für eine Fotostrecke zu posieren. Neben Candice Swanepoel, Alessandra Ambrosio und Tyra Banks war auch Heidi Klum mit dabei.

In der am 20. Oktober auf Disney+ veröffentlichten Folge 6 von „The Kardashians“ werden die Frauen bei dem Shooting vom Kamerateam der Großfamilie begleitet. Und während man von den anderen Models eher weniger mitbekommt, äußert sich Heidi Klum gleich mehrfach vor der Kamera.

Als es darum geht, dass Kim Kardashian selbst Teil des Shootings werden soll und dafür ihre Straßenkleidung gegen „Skims“-Unterwäsche tauscht, sagt Heidi: „Ich werde den ganzen Ruhm dafür einheimsen, dass sie für diese Aufnahme ihre Kleidung abgelegt hat.“

Heidi Klum spricht über Vorlieben

Dass sie dafür verantwortlich ist, betont sie gleich mehrfach, bevor es dann ans Foto-Set geht. Nach dem Shooting wartet auf die Frauen eine süße Überraschung vor der Tür. Mit Bademantel über dem halbnackten Körper steht Heidi für ihre Portion süßen Gebäcks an.

Dann lässt sie die Anwesenden doppeldeutig grinsend wissen: „Ich möchte einen Großen probieren.“ Kim Kardashian steigt direkt ein und sagt: „Ja, Heidi mag es groß“. Eine Steilvorlage für das Supermodel, die auch bei „Germany’s next Topmodel“ bereits einige zweideutige Kommentare zum Besten gab.

Mehr Themen:

In der Show holt sie noch einmal aus und sagt: „Ich mag es groß. Meine Mutter sagt, Größe spielt keine Rolle. Hauptsache ist, dass es gut schmeckt. Aber ich glaube, ich mag einen Großen.“ Bei diesem Auftritt dürften einige Zuschauer einen echten Fremdscham-Moment erlebt haben.