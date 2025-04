Heidi Klum erhält die üble Nachricht – kurz nach GNTM geht sie rum

Es ist das Jubiläumsjahr von „Germany’s next Topmodel“. 20 Jahre schon sucht Heidi Klum bei GNTM das nächste große Topmodel. 20 Jahre, in denen sich die Looks der Models, die Modelvilla oder auch Shootings gewandelt haben. Noch spektakulärer, noch mehr Tränen und noch mehr Diversity.

Am Donnerstagabend (17.04.) begrüßte ein altbekanntes Gesicht die Modelmama in ihrer Sendung: Thomas Hayo saß neben Heidi Klum in der Jury und durfte die angehenden Nachwuchsmodels bewerten.

Doch kurz nachdem die neue GNTM-Folge bei ProSieben ausgestrahlt wurde, flatterte eine Nachricht rein, die dem Sender und auch Heidi Klum wohl gar nicht schmecken dürfte.

Heidi Klum: Üble Nachricht kurz nach GNTM

Denn die Quoten sorgten für eine echte Enttäuschung. Laut dem Branchendienst „DWDL“ brach GNTM deutlich ein und hatte den niedrigsten Wert der laufenden Donnerstags-Staffel.

0,55 Millionen Zuschauer in der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen wollten das Modelgeschehen am Donnerstagabend mit fünfzehnminütiger Verspätung wegen Jokos und Klaas‘ spontaner Kurzsendung sehen – das ergab einen Marktanteil von 12,4 Prozent, der damit der schwächste in dieser Staffel war.

Insgesamt verfolgten 1,17 Millionen Zuschauer GNTM und bescherten dem Sender beim Gesamtpublikum einen Marktanteil von dürren 5,7 Prozent.

Die Quoten waren sicher nicht zuletzt auch der Europa League bei RTL geschuldet. Dort traf der letzte noch verbliebene deutsche Klub Eintracht Frankfurt auf Tottenham und schied mit einem knappen 0:1 nach einem 1:1-Hinspiel-Remis aus dem Turnier aus.

Wenigstens hier stimmten jedoch die Quoten: In der ersten Halbzeit wollten 820.000 junge Zuschauer das Spiel sehen (20,5 Prozent Marktanteil), in der zweiten Hälfte waren es sogar 1,06 Millionen Zuschauer (23,3 Prozent Marktanteil).

Ob Heidi Klum in der kommenden Woche derweil noch einmal Gas geben und die GNTM-Quoten nach oben treiben kann, wird sich zeigen.