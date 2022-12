„Hartz 4“-Empfängerin kämpft sich aus der Armut: Jetzt rennen ihr die Fans die Bude ein

Sie ist ein Vorbild für alle Bewohner der Mannheimer Benz-Baracken. Wir erinnern uns: Immer wieder war RTL ZWEI für seine Dokumentation „Hartz und herzlich“ in dem sozialen Brennpunkt Mannheims zu Gast. Hier, wo die Ärmsten der Armen dicht an dicht wohnen, lebt auch Janine Horn.

Sie und ihre Familie lebt von „Hartz 4“. Doch Janine hat ein Talent. Die alleinerziehende Mutter hat ein Händchen für Make-up. Das zeigte sie seit 2017 immer wieder bei „Hartz und herzlich“. Und so wurde eine Make-up-Schule auf sie aufmerksam. Janine bekommt ein Stipendium. Die ehemalige „Hartz 4“-Empfängerin schließt endlich mal eine Ausbildung ab. Und eröffnet in Mannheim ein Kosmetikstudio.

Janine Horn: Von „Hartz und herzlich“ zum Socialmedia-Star

„Ich war schon vorher auf Hartz4, weil die Mama auf Hartz 4 ist. Ich bin reingewachsen in die Sache, meine Mutter konnte mir auch nicht viel bieten. Irgendwann wird man halt älter und man merkt, will man das denn seinen Kindern irgendwann auch so bieten?“, macht Janine bei RTL-„Explosiv“ deutlich, dass dies genau der richtige Schritt für sie war.

Bei der Eröffnung rannten ihr die Fans fast die Bude ein. Dabei hatte Janine im Vorhinein kein gutes Gefühl. „Ich habe sehr schlecht geschlafen, ich hatte echt Panik. Ich war voll aufgeregt, ich hatte auch Bauschmerzen heute Nacht. Es ist halt etwas Großes“, war Janine sichtlich nervös. Und auch Mutter Beate ist noch ein wenig skeptisch: „Also ich freue mich auf der einen Seite, auf der anderen Seite bin ich aber auch noch zurückhaltend, noch ein bisschen vorsichtig.“

Vermutlich unnötig. Bei den Fans kommt der neue Laden von Janine extrem gut an. Auf Instagram folgen der Kosmetikerin mittlerweile 105.000 Menschen. Unter ihren Postings finden sich Kommentare wie „Ich verfolge dich schon ziemlich lange. Und ich bin so stolz auf dich, auch wenn ich dich nicht kenne. Aber bleib wie du bist“ oder „Du hast es allen gezeigt, dass man einiges erreichen kann, wenn man nur will“. Der Weg raus aus der Armut: Er scheint geebnet.