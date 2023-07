„Hartz und herzlich“: Janine bekommt Post vom Gericht – dann platzt ihr vor laufender Kamera der Kragen

Am Dienstagabend (25. Juli) sehen die RTL2-Zuschauer, wie es um die Menschen aus den Benz-Baracken in Mannheim steht. Die Wiederholung der Doku-Soap „Hartz und herzlich“ vom 11. Mai zeigt unter anderem, was bei Kult-Darstellerin und Zweifach-Mama Janine alles passiert.

Der „Hartz und herzlich“-Star ist gerade dabei, sich mit einem Beauty-Salon selbstständig zu machen. Doch ihr werden immer wieder Steine in den Weg gelegt. In der Folge am Dienstagabend bekommt sie allerdings ein Schreiben, welches mit ihren Kindern zu tun hat. Und da versteht die Mannheimerin absolut keinen Spaß.

„Hartz und herzlich“-Darstellerin hat keinen Kontakt zum Vater

In der „Tag für Tag Benz-Baracken“-Episode platzt Janine plötzlich der Kragen, als sie ein Schreiben vom Familiengericht bekommt. Doch von vorn: Seit Jahren kämpft die Mannheimerin darum, dass der Erzeuger der beiden Kinder Jaylin und Jaydin die Vaterschaft anerkennt. Im März 2022 wurde dann offiziell festgestellt, dass der Mann der biologische Vater der Zwillinge ist.

Doch bislang änderte das nichts. Nun kommt der Fall wieder ins Rollen, denn der Vater soll seine Geburtsurkunde einreichen, damit die Vaterschaft anerkannt werden kann. Für Janine kommt das nicht nur sehr überraschend, es macht sie auch fuchsteufelswild. Denn ausgerechnet sie selbst soll dafür sorgen, dass das so schnell wie möglich passiert. Vor laufender Kamera bringt das Schreiben ihr Fass zum Überlaufen.

Janine kann es nicht fassen

„Ist das meine Aufgabe, oder was? Warum muss ich ihn jetzt kontaktieren?“, ärgert sich die 26-Jährige. Seit der Geburt ihrer Kinder möchte sie diese Angelegenheit klären. Dementsprechend genervt ist sie, dass sie auch noch Jahre danach immer noch keinen Erfolg hat.

Mehr Nachrichten haben wir hier für dich zusammengefasst:

„Nach dreieinhalb Jahren, nach vier Jahren kommen die mit so einem Zettel. Wo ich die Hoffnung schon aufgegeben habe“, erklärt sie lautstark. Letztendlich möchte die Mannheimerin lediglich eine vollständige Geburtsurkunde für ihre beiden Kinder haben. Doch dabei ist sie wohl oder übel auf die Kooperation ihres Ex-Partners angewiesen…