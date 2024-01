„Hartz und Herzlich“-Star muss Schlussstrich ziehen – eine Ära geht zu Ende

Trauriges Ende bei „Hartz und Herzlich“-Protagonist Jonas!

Am Dienstagabend (16. Januar) zeigt RTL Zwei eine neue Folge von „Hartz und Herzlich“. Dort sehen die Zuschauer, wie es um die Menschen aus den Mannheimer Benz-Baracken steht. Einer der Protagonisten ist auch der 22-jährige Jonas, der sich aktuell mit Altlasten herumschlagen muss. Nachdem seine Mutter und seine Schwester ihre Wohnung räumen mussten, liegt es an dem jungen Mann die Wertgegenstände aus seinem alten zu Hause zu holen. Nostalgie macht sich breit.

„Hartz und Herzlich“: Jonas räumt sein Elternhaus aus

Schon in den vergangenen Episoden von „Hartz und Herzlich“ deutete der Security-Mitarbeiter bereits an, dass er die Zwangsräumung der Wohnung befürchtet. Zum Hintergrund: Als er noch bei seiner Mutter gelebt hat, konnte er so einen Großteil der Miete bezahlen. Doch nun geht sein Gehalt für seine eigene Wohnung drauf. Seine Mama kann er demnach nicht mehr unterstützen.

+++ „Hartz und herzlich“-Star fassungslos: „Die haben mit Scheiße nach uns geschmissen“ +++

Es folgt die Zwangsräumung des ehemaligen zu Hause von Jonas. Gemeinsam mit einigen freiwilligen Helfern muss er nun die letzten Sachen aus der Wohnung holen. Beim Ausmisten kommen beim 22-Jährigen zahlreiche Erinnerungen hoch. Schließlich ist der Securitymann dort aufgewachsen und verbindet viele Momente mit der Wohnung in den Benz-Baracken. Keine einfache Angelegenheit für ihn.

„Hartz und Herzlich“: Emotionaler Moment für Jonas

Nachdem die wichtigsten Gegenstände eingepackt sind, ist es an der Zeit sich zu verabschieden. Nach einem letzten Blick zieht Jonas die schwere Metalltüre hinter sich zu und atmet einmal tief durch. „Das war es komplett mit den Benz-Baracken jetzt. Meine Geschichte hat sich gerade hier beendet“, sagt der 22-Jährige traurig.

Mehr Nachrichten heute:

„Hartz und herzlich – Tag für Tag aus den Benz-Baracken“ kannst du immer dienstags um 20.15 Uhr auf RTL Zwei oder in der Mediathek von RTL+ sehen.