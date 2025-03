Bürgergeld: Rentnerin kommt an ihre Grenzen – „Ich kämpfe richtig“

In der Sozialreportage „Hartz und Herzlich“ bei RTL2 werden Menschen in sozialen Brennpunkten mit Kameras durch ihren Alltag begleitet. Viele der Protagonisten sind dabei auf staatliche Unterstützung angewiesen. In einer neuen Folge „Hartz und Herzlich – Tag für Tag Rostock“ zeigen die Bewohner des Blockmacherrings, mit welchen Herausforderungen sie konfrontiert werden.

Shopping, Glücksspiel, Drogen – Sucht kann vielfältig sein. Eines haben sie alle jedoch gemeinsam: Sie machen einem das Leben zur Hölle. Davon kann auch Rentnerin Bruni ein Liedchen singen. Alkohol und Zigaretten waren jahrelang ihr treuester Begleiter – doch damit ist nun ein für alle Mal Schluss!

„Bürgergeld“: Rentnerin sagt Laster den Kampf an

Mit dem Alkohol hat die „Hartz und Herzlich“-Bekanntheit bereits vor über zehn Jahren abgeschworen. Nun sagt sie auch ihrer Nikotin-Abhängigkeit den Kampf an. Doch woher kommt der plötzliche Sinneswandel? Erwerbsunfähigkeits-Rentnerin Bruni erklärt: „Ich möchte jetzt aufhören zu rauchen, weil ich so einen ekelhaften Husten bekommen habe und ich merke das auch, dass ich nicht mehr so gut Luft bekomme.“

Der entscheidende Impuls kam jedoch von außen. Ein Bekannter erzählte ihr, dass er mit dem Rauchen aufgehört habe und die Rentnerin dachte sich: „Wenn er das schafft, versuche ich es einfach mal. Jetzt bin ich dabei und rauche den dritten Tag nicht. Ich könnte mir jetzt hier am Liebsten fünf Zigaretten reinstecken und gebündelt rauchen. Zumal im Verein [ihrem Arbeitsplatz] auch immer geraucht wird, also es ist schon bitter.“

„Bürgergeld“: Die Sucht hat ihre Spuren hinterlassen

Zuhause, wo niemand raucht, falle es ihr leichter – mit Ausnahme von morgens: „Ich gehe als erstes ins Bad, mache mich fertig und dann gehe ich auf den Balkon noch schön frisch gebrühten Kaffee und eine rauchen. Heute morgen dachte ich ‚Was machst du jetzt?‘ Dann bin ich einfach so auf den Balkon gegangen, ohne Zigarette. Da fehlt was! Ich rauche jetzt 40 Jahre und jetzt kämpfe ich. Ich kämpfe richtig! […] Und nun höre ich einfach auf, leichter gesagt als getan.“

Doch dieses Vorhaben geht keinesfalls spurlos an der Rentnerin vorbei: „Wenn man sich dem Nikotin so entzieht, dann werde ich schon unruhig. Ich bin nicht so locker drauf wie sonst, wenn ich eine Zigarette in der Hand hätte. Da fehlt schon was. Das Rauchen habe ich gelernt, dann muss man das Aufhören auch erst wieder erlernen. Da muss ich durch!“ Dabei setze sie auf ihren starken Willen und wolle sich ihren Humor stehts beibehalten. Als Ablenkung bastelt sie unter anderem Papier-Schmetterlinge.

RTL2 zeigt Folgen von „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“ immer dienstags zur Primetime um 20.15 Uhr im TV-Programm. Die Episoden gibt es auch in der Mediathek bei RTL+.