Er ist einer der derzeit größten Popstars des Planeten: Harry Styles. Mit gerade einmal 29 Jahren füllt der Brite ganze Stadien. Fans auf der ganzen Welt kreischen sich die Seele aus dem Hals, wenn der Mann mit den markanten Tattoos und den lockigen Haaren auf der Bühne steht.

Dies wird mutmaßlich auch bei seinen Konzerten in Düsseldorf nicht anders sein. Am Dienstag (27. Juni 2023) und Mittwoch (28. Juni 2023) wird Harry Styles in der Merkur-Spielarena auftreten. Doch wird er auch in der NRW-Landeshauptstadt so schnell sein?

Harry Styles spielt am Dienstag in Düsseldorf

Was wir meinen? Werfen wir doch einen Blick auf das Instagramprofil des Popstars. Dort teilte der Brite in den vergangenen Wochen vornehmlich Fotos, die ihn auf der Bühne zeigen. Verständlich, schließlich ist Harry Styles derzeit auf großer „Love on Tour“. Ein Bild, aufgenommen im belgischen Werchter, sorgt nun jedoch für Diskussionen.

Wir sehen Harry Styles von hinten. In grüner Hose und grauem Tanktop schaut der Superstar auf die Menge. Doch es ist weniger das Bild an sich, das für Aufregung sorgt. Nein, es ist der Zeitpunkt, zu dem es bei Instagram geteilt wurde.

„Du warst doch gerade mal fünf Sekunden von der Bühne runter“, schreibt ein Fan bei Instagram. Und ein anderer ergänzt: „Bis du nicht erst vor wenigen Momenten von der Bühne runtergegangen?“

Harry Styles ist ein ganz flotter

Ja, der Harry ist ein ganz flotter. Die Fans jedenfalls amüsieren sich köstlich. „Er hat es schnell auf dem Weg in den Tourbus geteilt“, lacht eine Anhängerin. Und eine andere ergänzt: „Der Mann setzt seine Prioritäten einfach richtig.“ Und eine dritte mutmaßt: „Er war einfach sehr stolz auf das Foto.“

Wie dem auch sei, für seine Fans ist es sicherlich kein Nachteil, dass Harry Styles so flott bei Instagram agiert. Über 2,2 Millionen Likes in zwei Tagen geben ihm schließlich recht. Der Einlass zum Konzert von Harry Styles am Dienstag in Düsseldorf ist ab 17 Uhr. Um 19.45 Uhr spielt der Voract „Wet Leg“. Styles selber soll um 21 Uhr die Bühne der Merkur-Spielarena betreten.