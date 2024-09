Harry-Potter-Fans werden durchdrehen: J.K. Rowling ruft zum Casting auf

Ein Hauch von Magie liegt wieder in der Luft – und daran ist J.K. Rowling (59) nicht ganz unschuldig. Die Erfolgsautorin ist nämlich wieder fleißig am Tüfteln. Ihr nächstes Werk? Eine Serienadaption der legendären „Harry Potter“-Saga.

Kein anderes Franchise zieht seine Zuschauer so in den Bann wie die „Harry Potter“-Reihe. Ganze zehn Jahre verzauberten Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint und Co. die Welt in ihren Rollen. Doch jetzt – 13 Jahre später – ist es an der Zeit, dass eine neue Generation in die magischen Fußstapfen tritt. Dabei ruft J.K. Rowling höchstpersönlich zu einem Casting auf.

Zauberhafte Neuigkeiten aus der Welt von Harry Potter

Auf X, ehemals Twitter, veröffentlichte sie nun einen Aufruf, der vor allem junge Schauspieler aus Großbritannien und Irland anlockt. Die magische Altersgrenze liegt zwischen neun und elf Jahren, und die Nachwuchstalente sollen bis zum 31. Oktober zwei kurze Videos einreichen. In diesen Videos sollen sie ein Familienmitglied, einen Freund oder ein geliebtes Haustier beschreiben.

Der US-Sender HBO hat sich die Rechte an der Serie gesichert, die in sieben Staffeln die Abenteuer der magischen Welt neu erzählt. Jede Staffel widmet sich einem der sieben Bücher – ein wahrer Leckerbissen für Potterheads! Der Drehbeginn ist für April 2025 angedacht, während der Start der Serie für 2026 spekuliert wird. Offiziell bestätigt ist das zwar noch nicht, aber die Vorfreude kocht bereits über.

Eine besondere Überraschung: Der Casting-Aufruf betont, dass Hautfarbe, Behinderung, sexuelle Orientierung oder Geschlechtsidentität keine Rolle spielen – die Magie kennt keine Grenzen! Ein inklusiver Schritt, der die Vielfalt der magischen Welt feiert.

Wo die Serie in Deutschland zu sehen sein wird, bleibt noch ein Rätsel. Vielleicht auf dem Pay-TV-Sender Sky oder dessen Streamingdienst Wow? Oder doch auf HBO Max?