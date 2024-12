Hans Sigl & Co. an Weihnachten: Auf DIESES Essen können sie nicht verzichten

Oh, du festliche Gaumenfreude! Weihnachten steht vor der Tür und mit ihm die kulinarischen Highlights der Stars. Während die einen auf traditionelle Klassiker setzen, lassen es andere lieber entspannt angehen. „Bunte“ warf bereits vor einigen Jahren einen Blick in die feierlichen Küchen der Promis!

Moderator Rudi Cerne liebt den Klassiker: die Weihnachtsgans. Tiefgekühlt wartet sie geduldig auf ihren großen Auftritt. „Dabei kann man richtig schön entspannen und der Duft zieht durch das ganze Haus. Dann gibt es erst eine kleine Bescherung und anschließend wird gemütlich gegessen“, schwärmt der „Aktenzeichen XY“-Star.

Auch Designerin Natascha Ochsenknecht schwört auf ihre traditionelle Gans mit Knödeln und Rotkohl – und natürlich dürfen Kekse nicht fehlen. Derweil setzt Schauspieler Hans Sigl auf Raclette. „Ein schönes Feiertagsgericht“, so der ZDF-Star, während er sich auf das gemütliche Beisammensein freut. Auch ProSieben-Moderatorin Annemarie Carpendale feiert traditionell mit Raclette und Fondue, während die ganze Familie versammelt ist.

Bei Schauspieler Mark Keller bleibt es unkompliziert: „Bei mir ist es auch relativ einfach: Ich mache vor dem Essen meinen Sport und dann gibt es bei uns mal Käsefondue, mal was anderes. In jedem Fall ist es bei uns immer relativ einfach.“ Für Model Alena Gerber ist Weihnachten ohne Spätzle undenkbar. Bei ihrer Oma biegen sich die Tische unter riesigen Töpfen, während die Familie sich um den Tisch drängt.

Sängerin Anna-Carina Woitschack gönnt sich an Weihnachten den besten Kartoffelsalat mit Würstchen, zubereitet von ihrer Mama. „Sonst esse ich kaum Fleisch, aber an Weihnachten muss das sein“, verrät sie. Ob sich mittlerweile an den festlichen Mahlzeiten etwas geändert hat? Wir bezweifeln es.

Egal ob klassisch, gemütlich oder nostalgisch – die Weihnachtsmenüs der Promis sind so vielfältig wie ihre Persönlichkeiten.