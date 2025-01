Hans Sigl: Nach dem „Bergdoktor“ erreicht ihn die Nachricht

Bereits seit dem Jahr 2008 begeistert das ZDF seine Zuschauer mit der Primetime-Sendung „Der Bergdoktor“. Jung und Alt versammeln sich vor den Fernsehern, um Dr. Martin Gruber (gespielt von Hans Sigl) bei seinen Einsätzen zuzuschauen. Neben den medizinischen Herausforderungen der Serie werden auch die persönlichen Verhältnisse der Figuren beleuchtet.

Am Donnerstag (9. Januar) durften sich die Fans der Primetime-Serie über eine neue Episode freuen. Es ist bereits die 18. Staffel der Erfolgssendung, die neben actionreichen Handlungssträngen auch friedliche Bilder aus den Bergen liefert. Doch am Tag nach der Ausstrahlung muss das „Bergdoktor“-Team nun genauer hinschauen.

Hans Sigl hat Grund zur Freude

Sehnsüchtig haben die Fans der Serie auf die zweite Folge der neuen Staffel gewartet. Nun war es soweit und Hans Sigl und sein Team traten wieder den Dienst an. Die Episode „Zwei Gesichter“ beleuchtet das Schicksal von Emily Scheffler (gespielt von Lilly Charlotte Dreesen), die ein dunkles Geheimnis hat. Dr. Gruber steht vor einer großen Herausforderung und wird mit einer Krankheit konfrontiert, die es in sich hat.

Am Tag nach der Ausstrahlung machen nun jedoch freudige Nachrichten die Runde. Denn wie das Medienmagazin DWDL berichtet, können sich die Einschaltquoten der neuen Folge durchaus sehen lassen. Beim Gesamtpublikum spielen Hans Sigl und seine Kollegen ganz vorne mit. Mit einem Marktanteil von 20.1 Prozent begeisterte die Serie stolze 5.24 Millionen Zuschauer. Das „Bergdoktor“-Team hat nach diesen Neuigkeiten einen Grund zum Feiern.

Auch in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen konnten Hans Sigl und sein Team punkten. An einem kalten und regnerischen Donnerstagabend scheinen sich die Fans aufs heimische Sofa gekuschelt zu haben, um den neusten Fall des „Bergdoktors“ zu beobachten. Mit einem Marktanteil von 11.9 Prozent konnte die ZDF-Serie auch in dieser Zielgruppe punkten. 580.000 Zuschauer schalteten an diesem Abend den Fernseher ein.

Lediglich die ARD konnte zur Primetime bessere Einschaltquoten verzeichnen. Der Fernsehfilm „Nord bei Nordwest – Haare? Hartmann“ überzeugte auf ganzer Linie und brachte dem Sender grandiose Zahlen ein. Der Markanteil beim Gesamtpublikum lag hier bei 26.3 Prozent und auch in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen können sich die 9.2 Prozent sehen lassen.

Auch die restlichen Folgen der 18. Staffel des „Bergdoktors“ werden die Fans der Serie sicherlich begeistern. Hans Sigl und seine Schauspielkollegen geben schließlich stets ihr Bestes, um die Zuschauer mit bester Unterhaltung zu versorgen.