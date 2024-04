GZSZ: Nach Serientod – Fans erwartet unfassbares Comeback von IHR! „Wusste nicht, ob es realistisch ist“

Die Macher von GZSZ lassen sich seit Jahren immer wieder einiges einfallen, um die Zuschauer bei Laune zu halten. Doch mit diesem Comeback hat wohl keiner gerechnet. Die Produktion holt eine Figur nach ihrem Serientod zurück in den Berliner Kiez! IHR Auftritt dürfte bei den Fans für ordentlich Verwirrung sorgen.

GZSZ: Comeback sorgt für Stirnrunzeln

Die Rede ist von Schauspielerin Lara Dandelion Seibert, die bei GZSZ die Rolle der Zoe Vogt gespielt hat. Doch Moment mal… Ist die Figur nicht im Spätsommer 2023 den vermeintlichen Serientod gestorben? Ganz genau. Jetzt folgt allerdings das überraschende Comeback für Zoe.

In einem Interview mit RTL erzählt Schauspielerin Lara Dandelion Seibert, was sie selbst über ihre Rückkehr denkt. „Natürlich wusste ich nicht, ob es realistisch ist, dass Zoe zurückkehrt. Es gab Momente, in denen ich dachte, es sei vorbei, aber manchmal werden Wünsche wahr“, so die 31-Jährige. Doch was verändert sich an ihrer Rolle nun?

GZSZ: Lara Dandelion Seibert verrät erste Details

In dem Interview macht sie ziemlich deutlich, wie groß ihre Vorfreude auf das Comeback ist: „Als ich den Anruf erhielt, ob ich zurückkommen möchte, musste ich nicht lange überlegen. Ich habe mir schon letztes Jahr gewünscht, länger zu bleiben, und jetzt hat sich mein Wunsch erfüllt. Und natürlich wollte ich Zoe wieder zum Leben erwecken. Ich liebe diese Rolle und den Charakter zu spielen macht einfach Spaß.“

Die Zuschauer dürfen sich ebenfalls freuen – denn sie bekommen eine ganz neue Facette von Zoe Vogt gezeigt, wie die Schauspielerin verrät. „Zoe hat einiges durchgemacht, seit sie weg war. Ihre Motivation hat sich verändert, und die Zuschauer werden sie zum ersten Mal auch aus einer anderen Perspektive kennenlernen. Das finde ich großartig!“, erzählt der GZSZ-Star.

Wie genau das Comeback realisiert wird, sehen die Zuschauer am Dienstagabend (9. April) in einer brandneuen GZSZ-Folge bei RTL.