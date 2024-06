GZSZ-Star Wolfgang Bahro gibt seltenen Einblick in sein Privatleben – „Wir sind vollkommen unterschiedlich“

Er ist ein wahres Urgestein der RTL-Serie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ und begeistert Fernsehzuschauer in seiner Rolle des Joe Gerners bereits seit dem Jahr 1993. Wolfgang Bahro sieht Schauspiel als seine Leidenschaft an und steht des Öfteren auch in Theatertücken auf der Bühne.

Sein Privatleben hält Wolfgang Bahro für gewöhnlich eher aus der Öffentlichkeit heraus. Bei der Bertelsmann-Party zeigte er sich nun über beide Ohren strahlend mit seiner Partnerin Barbara Brödler-Bahro.

Wolfgang Bahro: So verschieden sind sie wirklich

Wolfgang Bahros Serienfigur Joe Gerner ist ein ganz schöner Fiesling, der jedoch auch eine weiche Seite hat. Für seine Familie würde der „GZSZ“-Charakter nämlich alles tun. Auch privat schreibt der Schauspieler seiner Familie einen großen Stellenwert zu. Schon seit dreißig Jahren ist Bahro mit seiner Partnerin Barbara Brödler-Bahro liiert, die Hochzeit folgte im Jahr 2001.

Das Paar hat einen gemeinsamen Sohn namens David, der sich ab und an gemeinsam mit seinem berühmten Vater auf den roten Teppichen des Landes zeigt. In die Fußstapfen seines Vaters möchte der junge Mann jedoch nicht treten, David macht zur Zeit eine Ausbildung zum Erzieher.

Hallo! Ich benutze WhatsApp. Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy.

Auch Wolfgang Bahros Ehefrau Barbara kann der Schauspielerei nicht viel abgewinnen. Wie die Zeitschrift „Gala“ berichtet, engagiert sich Barbara Brödler-Bahro für den Verein Pusteblume, der sich für Kinder und Jugendliche mit einer Behinderung einsetzt.

In einem früheren Interview mit der „Bild“ schwärmt Wolfgang Bahro über die Frau an seiner Seite: „Mir geht die Familie über alles. Besonders meine Ehefrau Barbara unterstützt mich, hält mir den Rücken frei. Wir sind vollkommen unterschiedlich.“ Genau diese Unterschiede scheinen die Liebe des Ehepaares lebendig zu halten.

An einen Ausstieg aus der Serie „GZSZ“ denkt Wolfgang Bahro noch lange nicht. Viele Fans können sich die Daily-Soap ohne das Urgestein auch sicherlich nur schwer vorstellen.