Also doch! „GZSZ“-Star gibt es offen zu: „Ja, ich habe Bill gebissen“

Wenn die Kameras im Dschungelcamp laufen, bleibt kein Skandälchen unentdeckt. Dieses Jahr sorgte „GZSZ“-Liebling Timur Ülker (35) für Schlagzeilen, die so manch ein Fan erröten lassen. Ob hitzige Diskussionen am Lagerfeuer, seine Freundschaft mit Sängerin Edith Stehfest (29) oder eine bizarre Geschichte mit Tokio-Hotel-Frontmann Bill Kaulitz (35) – Timur war in aller Munde. Aber was war wirklich dran an den Gerüchten?

Zurück zum Anfang! Auf einer Party entbrannte zwischen Timur und Bill ein Gespräch über eine Szene aus der Show „Adam sucht Eva“, an der der „GZSZ“-Schwarm einst teilnahm. Bill habe angeblich über die Größe von Timurs bestem Stück gelästert. Timur ließ das nicht auf sich sitzen und revanchierte sich mit einem pikanten Foto. Und jetzt der Oberknaller: Bill plauderte in seinem Podcast, dass Timur ihn tatsächlich gebissen habe. Ein PR-Gag?

Was lief mit Bill Kaulitz? „GZSZ“-Star spricht Klartext

Nach langem Hin und Her gibt Timur im Gespräch mit der „Bild“ es endlich zu: „Ja, ich habe Bill gebissen! Wenn ich feiere und jemand cool ist, dann gibt’s mal einen Kuss oder einen kleinen Biss.“ Im Dschungel zeigte Timur nicht nur seine wilde Seite, sondern auch Herz. Besonders emotional wurde es, als er den Brief seiner Familie erhielt. „Ich habe mich so oft im Camp gefragt, was hier echt ist und was nicht.“

+++ Auch spannend: „GZSZ“-Star wird emotional: „Möchte eigentlich nur weinen“ +++

Ülker weiter: „Aber dieser Brief war echt. Familie ist echt. Das hat mir Kraft gegeben, meine eigene Geschichte zu erzählen“, erzählt er. Ganz anders sah es mit Maurice Dziwak (26) aus. Es krachte gewaltig zwischen den beiden, doch Timur bleibt gelassen: „Wir haben uns die Hand gegeben und werden 100 Prozent noch mal reden.“

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Und nach dem Abenteuer Dschungel? Timur plant Großes: „Ich werde in Deutschland einen Riesen-Einkauf machen, Süßigkeiten bestellen und mit meiner Familie ein großes Essen organisieren. Denn wenn ich eines im Dschungel noch einmal vor Augen geführt bekommen habe: Familie ist das Wichtigste und Echteste der Welt.“

Doch vorerst erwartet den Schauspieler erst einmal das große Wiedersehen mit allen Dschungelcamp-Teilnehmer am Montagabend (10. Februar). Welches Geheimnis dann wohl an die Oberfläche schwappt?

Nach dem Dschungelcamp-Finale ist vor dem großen Wiedersehen. RTL zeigt die Reunion-Show am 10. Februar zur Primetime.