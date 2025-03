„GZSZ“-Star Janina Uhse – „Große Veränderungen stehen an“

Von 2008 bis 2017 war Janina Uhse als Jasmin Nowak in der RTL-Serie „GZSZ“ zu sehen – die Rolle machte die 35-Jährige bekannt. Mittlerweile ist die Schauspielerin glücklich verheiratet und nimmt ihre Fans auf ihrem Instagram-Account mit durchs Leben.

Dort kündigte der „GZSZ“-Star nun große Veränderungen an – doch das fällt der Schauspielerin gar nicht so leicht…

„GZSZ“-Star kämpft mit Veränderungen

„Ich sag’s euch, wie es ist: Da haben die Farbe auf den Lippen und die Sonne heute geholfen, sich auf das Positive zu besinnen“, so das „GZSZ“-Sternchen in ihrem Instagram-Beitrag. Na, was ist hier bloß los?

Uhse erklärt es selbst: Es stehen große Veränderungen an! Mehr behält die Schauspielerin allerdings noch für sich. Sie lässt jedoch trotzdem tief blicken. Die 35-Jährige erklärt, wie sehr ihr derartige Veränderungen zusetzen.

+++ Wolfgang Bahro: Die Nachricht kommt kurz nach seiner „GZSZ“-Folge +++

„GZSZ“-Star bekommt Zustimmung

„Große Veränderungen stehen hier gerade an, und immer wieder muss ich feststellen, dass es mir wahnsinnig schwerfällt, das ‚Alte‘, doch so lieb Gewonnene, ziehen zu lassen“, gesteht der „GZSZ“-Star. „Kennt ihr das Gefühl?“, fragt sie ihre treuen Fans.

In der Kommentarspalte herrscht großes Verständnis! Dass sich Veränderungen für Uhse wie eine Herausforderung anfühlen, kennen die meisten zu gut. „Veränderungen sind manchmal richtig schwer, aber oft wartet etwas noch Schöneres. Und wenn nicht, auf jeden Fall eine neue Erfahrung“, meint ein Fan aufmunternd.

Mehr News:

Über welche Veränderung der „GZSZ“-Star spricht, werden Fans wohl erst in der Zukunft erfahren. Es heißt also erstmal: Abwarten!