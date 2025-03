„GZSZ“-Sternchen: „Ich überlegte, ob ich lesbisch werden soll“

Sila Şahin (39) ganz privat! Erst ist sie Teil des „Traumschiffs“, dann folgt die nächste Verkündung?! Das ehemalige „GZSZ“-Sternchen kann sich vor Rollen nicht reißen. Dabei war ihr Werdegang alles andere als einfach. Warum? Das erklärt sie im Podcast der „Bild“.

Der Traum, eines Tages auf den großen Bühnen zu spielen, war immer da. Kein Wunder – liegt doch die Schauspielerei in der Familie. „Mein Vater arbeitet als Schauspieler. Er ist ein Freigeist, diese Seite habe ich wohl von ihm. Ich vergötterte meinen Papa. Ohne ihn wäre ich wohl nie Schauspielerin geworden“, gesteht sie. Doch der Weg bis dahin war teuer und ihre Mutter weniger erfreut.

„GZSZ“-Star bestätigt – ihre Mama war sauer

„Meine Mutter bekam durch meinen Vater mit, wie schwierig es ist, als Schauspieler Erfolg zu haben. Darum lehnte sie meinen Berufswunsch ab. Sie sagte stets: ‚Du musst so viel Geld verdienen, dass du von einem Mann unabhängig bleibst.‘“ Als sie dann erfuhr, dass Sila neben ihren Job als Kosmetikerin heimlich auf der Schauspielschule Unterricht nahm, war sie alles andere als begeistert.

+++ „GZSZ“-Ikone gesteht: „Einen Ausrutscher könnte ich verzeihen“ +++

„Erst war sie sauer, dann verstand sie, dass ich meinen Traum leben möchte – wie einst sie ihren Traum, nach Deutschland zu kommen für eine bessere Zukunft.“ Silas Traum machte sich 2009 bezahlt: Sie wurde Teil der RTL-Serie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ und verdiente ordentlich. „Von meiner ersten Gage habe ich meine Mama in den Urlaub eingeladen. Und leistete mir mein erstes, eigenes Auto“, verkündet sie stolz. Auch an der Liebes-Front tat sich was auf.

Sila Şahin hatte beinahe abgeschlossen

Mit ihrem „GZSZ“-Kollegen Jörn Schlönvoigt (39) war sie drei Jahre liiert. Ab September 2015 war sie für gute zweieinhalb Jahre mit Fußball-Star İlkay Gündoğan zusammen. Doch nach zwei gescheiterten Beziehungen war die Trauer groß. „Ich war so traurig nach meiner vorherigen Beziehung. Ich wollte nie wieder einen Mann lieben und überlegte schon, ob ich lieber lesbisch werden soll. Ausprobiert habe ich es aber nie mit einer Frau“, so Şahin offen.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Doch dann kam alles anders! Kurz darauf lernte sie den österreischen Torhüter Samuel Radlinger kennen. „Samy war mein Schicksal. Ich hatte die Hoffnung aufgegeben, den Mann fürs Leben zu finden. Dann kam er“, erzählt Sila. „Samy hat meine Wunden geheilt. Er kam genau zur richtigen Zeit in mein Leben.“

Sila Sahin und der österreichische Fußballstar Samuel Radlinger (32) sind seit 2016 verheiratet. Das Paar hat zwei Söhne, Elijah (6) und Noah (5), und lebt aktuell in Wien.