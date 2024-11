GZSZ: Am Tag nach der Ausstrahlung ist die Katze aus dem Sack

Sie ist DIE Kultserie des Landes und begeistert Fans bereits seit dem Jahr 1992. GZSZ (ausgeschrieben „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“) begleitete bereits verschiedene Generationen durch ihren Alltag. Denn wochentags dürfen Zuschauer immer um 19:40 Uhr das Leben ihrer Lieblingscharaktere begleiten. Von freudigen Hochs und emotionalen Tiefs ist, wie der Titel der Serie verrät, alles dabei.

Besonders Urgesteine wie Wolfang Bahro, Ulrike Frank und Anne Menden begeistern Fans in ihren Rollen Joe Gerner, Katrin Flemming und Emily Höfer. Auch nach all den Jahren fesseln die Geschichten der Bewohner des sogenannten „Kolle-Kietzes“ Jung und Alt. Doch am Tag nach der Ausstrahlung der neuesten Folge schlägt für die Schauspieler nun die Stunde der Wahrheit.

„GZSZ“-Stars schauen jetzt genauer hin

Am Donnerstagabend (21. November) strahlte RTL eine neue „GZSZ“-Folge aus. Wahre Fans dürfen natürlich keine Episode der Serie verpassen, denn oftmals spannt der Sender die Zuschauer mit spannenden Cliffhängern auf die Folter. In der aktuellen Folge namens „Pflicht oder Wahrheit“ bleibt Carlos (gespielt von Patrick Fernandez) bei einer großen Lüge und Nihat (gespielt von Timur Ülker) nutzt einen Adventskalender-Fail, um seine neue App weiterzuentwickeln.

Da 19:40 Uhr für Fans der Serie fest im Terminkalender steht, können sich auch die Einschaltquoten am Donnerstagabend sehen lassen. Wie das Medienmagazin DWDL berichtet, dürfen sich die Stars der Serie am Freitagmorgen freuen. Denn in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen spielt die Soap-Opera im obersten Bereich des Rankings mit. 430.000 Menschen schalteten am frühen Abend ein, was einem Marktanteil von 11,4 Prozent entspricht.

Beim Gesamtpublikum sehen die Quoten etwas schlechter aus, können sich jedoch trotzdem noch sehen lassen. „GZSZ“ verzeichnet hier einen Marktanteil von 8,2 Prozent, 1,81 Millionen Menschen freuten sich über die neuesten Abenteuer der Seriencharaktere. Das RTL-Team schafft es also auch nach all der Zeit die Zuschauer bei Laune zu halten.

Auch das Prosieben-Format „Galileo“ konnte am frühen Abend überzeugen. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen erreichte das Wissens-Magazin einen Marktanteil von 13,4 Prozent, 440.000 Menschen schalteten am Donnerstabend ein. Zur Primetime interessierten sich Zuschauer dann vorrangig für den „Usedom-Krimi“ des Senders ARD und die „Bergretter“ des Senders ZDF.

Die Begeisterung für „GZSZ“ wird wohl auch in den kommenden Jahren nicht abreißen. Mit der Erfolgsserie hat RTL wahrlich ins Schwarze getroffen.