„GZSZ“: Am Morgen nach der Ausstrahlung erreicht den Cast die Nachricht

Bereits seit dem Jahr 1992 begeistert die RTL-Serie „GZSZ“ Jung und Alt. Wochentags finden sich ganze Familien um 19:40 Uhr auf dem heimischen Sofa ein, um den Bewohnern des sogenannten „Kolle-Kietzes“ bei ihren Abenteuern zuzuschauen. Von zwischenmenschlichen Dramen bis hin zu romantischen Liebschaften ist in der Seifen-Oper alles dabei.

Neben Urgesteinen wie die den Schauspielern Wolfgang Bahro, Ulrike Frank und Anne Menden gesellen sich auch immer wieder neue Gesichter dazu. Die Serie sorgt stets für gute Unterhaltung und hat auch nach mehr als dreißig Jahren keineswegs ihren Charme verloren. Doch am Tag nach der Ausstrahlung der letzten Folge müssen die Cast-Mitglieder nun genauer hinschauen.

Das „GZSZ“-Team hat Grund zur Freude

Die Schauspieler von „GZSZ“ sind mittlerweile zu einer großen Familie geworden. Von morgens bis abends wird am Set der Daily-Soap gedreht, um die Zuschauer mit spannenden Geschichten zu versorgen. Millionen von Fans schauen sich die teils verworrenen Verhältnisse der Seriencharaktere an und fiebern mit den Lebensentscheidungen der Figuren mit.

Am Tag nach der Ausstrahlung der Montags-Folge (6. Januar) hat der Cast der RTL-Serie nun Grund zur Freude. Denn wie das Medienmagazin DWDL berichtet, können sich die Einschaltquoten am vergangenen Abend durchaus sehen lassen. Denn beim Gesamtpublikum erreichte die Seifenoper einen beeindruckenden Marktanteil von 7,4 Prozent. Insgesamt schalteten 1,80 Millionen Menschen den Fernseher ein.

Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy. DER WESTEN auf WhatsApp

Auch in der angestrebten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen spiegelt sich die Begeisterung der „GZSZ“-Fans in den Einschaltquoten wieder. Hier holte die Daily-Soap einen Markanteil von 12,2 Prozent ein, 530.000 Menschen sahen sich das Leben der „Kolle-Kiez“-Bewohner an. Über diese guten Neuigkeiten freuen sich die Stars der Seifenoper sicherlich, schließlich stecken sie ihr ganzes Herzblut in die emotionalen Geschichten ihrer Seriencharaktere.

Zur Primetime konnten dann hingegen die ARD und der Sender RTL punkten. Mit dem Film „Großstadtrevier – Im Moment der Angst“ konnte das Erste beeindruckende Quoten verzeichnen. Stolze 5,08 Millionen Menschen schalteten ein, was einem Marktanteil von 20 Prozent entspricht. Auch Günther Jauch konnte mit „Wer wird Millionär?“ und einem Marktanteil von 15,9 Prozent punkten.

„GZSZ“ wird sicherlich auch in den nächsten Jahren für gute Unterhaltung sorgen. Für Fans gehört die Serie schließlich fest zur Vorabendroutine dazu.