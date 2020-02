GZSZ: Läuft dieser Star aus der Lindenstraße nun über? „Ich bedanke mich bei RTL, aber...“

Jeder kennt die Daily-Soap GZSZ, viele begleiten Kult-Figuren Jo Gerner und Co. seit nunmehr 27 Jahren.

Andere Darsteller gehen, neue kommen ständig hinzu. Zuletzt machte RTL einer Schauspielerin sogar öffentlich ein Angebot, zur GZSZ-Familie zu stoßen. Doch die hat jetzt abgesagt!

GZSZ: Seriendarstellerin sagt der Daily Soap ab

Im Sommer des vergangenen Jahres hatte eine Sprecher von RTL Marie-Luise Marjan in der „Bild“ eine Art Angebot gemacht. Er sagte damals: „Bei einem entsprechenden Rollenprofil würden wir uns sehr freuen, mit ihr zusammenarbeiten zu dürfen.“ Hier mehr dazu>>>

Doch die „Mutter Beimer“ aus der ARD-Lindenstraße, die in wenigen Wochen zum letzten Mal über die Bildschirme flimmern wird, stellt jetzt klar: Dazu hat sie gar keine Lust! Im Gespräch mit der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (Bezahlinhalt) erklärt die 79-Jährige: „Einzelstücke, Zweiteiler, höchstens Dreiteiler. Keine Serie, die über Jahre läuft.“

-----------

Das ist Marie-Luise Marjan:

geboren am 9. August 1940 als Marlies Wienkötter in Essen

Marie-Luise Marjan ist ihr Künstlername

sie wuchs bei einer Pflegefamilie auf, die sie schließlich adoptierte

seit 1985 spielt sie in der ARD-„Lindenstraße“ mit

sie lebt in Köln

-----------

Marie-Luise Marjan: „GZSZ kommt nicht infrage“

Marie-Luise Marjan will nicht bei GZSZ mitspielen. Foto: imago images / Horst Galuschka

Außerdem sagt sie: „Ich bedanke mich bei RTL, aber 'GZSZ' kommt nicht infrage, keine Daily.“ Ein direktes Angebot habe sie außerdem nie erhalten, sondern nur über Medien davon erfahren, erklärte sie der „NOZ“ (Bezahlinhalt). Auch wenn es mit „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ nichts wird - in Rente gehen will die gebürtige Essenerin noch nicht. Wir dürfen also gespannt sein, wo wir die Darstellerin als Nächstes sehen.

--------------

--------------

Marie-Luise Marjan war von Beginn an in der „Lindenstraße“ dabei. Die erste Folge lief am 8. Dezember 1985 in der ARD. Ende 2018 entschied sich die ARD gegen eine Verlängerung. Am 29. März 2020 wird die letzte Folge der Fernsehserie ausgestrahlt. (cs)