„GZSZ“-Star legt Pause ein – Fans müssen aufhorchen

Die Fans müssen sich warm anziehen, denn „GZSZ“-Schönling Lennart Borchert alias Moritz Bode nimmt sich eine Auszeit! Seit 2020 bringt er das Serienleben ordentlich durcheinander, doch jetzt heißt es bald: Tschüss, Moritz!

In den letzten Monaten hat Moritz eher „schlechte Zeiten“ durchgemacht, inklusive einer herzzerreißenden Trennung von Luis. Doch während die Zuschauer sich fragen, ob er bald mit Neuzugang Julian Kaltenbach (gespielt von Onno Buß) anbandelt, kommt die überraschende Ankündigung: Drehpause!

„GZSZ“-Star Lennart Borchert gönnt sich eine Auszeit

Im „GZSZ“-Podcast plauderte Borchert locker über seine Pläne. Nach den Feiertagen geht es mit seiner Freundin ab nach Kapstadt. „Nach Silvester fliege ich […] Direkt danach und dann bin ich auch den ganzen Januar nicht hier. Also ist jetzt fast für mich Pause, Sendepause“, verrät der Schauspieler im Gespräch mit Loreen Rahe und Co-Star Anna-Katharina Fecher.

Da wird es still um Moritz – zumindest bis März 2025, denn dann macht sich seine Abwesenheit bemerkbar. Aber keine Panik! Im Februar ist Borchert zurück am Set, und wir können gespannt sein, was dann auf der Bildfläche passiert. Vielleicht gibt’s ja doch noch eine heiße Lovestory mit Julian? Diese Auszeiten sind bei GZSZ keine Seltenheit. Auch Urgestein Ulrike Frank gönnte sich kürzlich eine Pause für ihr Theaterstück.

Dabei tourte die hübsche Brünette für das Stück „Ein gemeiner Trick“ durch ganz Deutschland.

RTL zeigt die beliebte Vorabendserie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ täglich von montags bis freitags um 19.40 Uhr. Alle Folgen sind auch in der RTL Plus-Mediathek abrufbar.