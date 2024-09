GZSZ: Bitterer Abschied – Fans müssen jetzt ganz stark sein

Am Set von „GZSZ“ flossen in diesen Tagen Tränen. Grund dafür ist der Abschied einer prägenden Figur: Charlott Reschke, die in der RTL-Soap die Johanna Flemming spielt, legt eine längere Auszeit ein.

Seit 2015 ist Charlott Reschke nun schon bei „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ dabei. In den nächsten Monaten werden die Fans aber erst einmal auf sie verzichten müssen. In der Serie geht ihr Figur nach Tokio, in der Realität hat sie andere Pläne.

GZSZ: Johanna Flemming geht nach Tokio

Sie verbrachte quasi ihre halbe Kindheit am „GZSZ“-Set. Mit nur zehn Jahren stieg Charlott Reschke bei der RTL-Soap ein. Sie spielt die Johanna Flemming, die Tochter der beiden Hauptcharaktere Jo Gerner und Kathrin Flemming.

Nach neuen Jahren bei „GZSZ“ legt sie nun aber erst einmal eine längere Pause ein. In der Serie geht sie für mehrere Monate nach Tokio, in der Realität will sie nach dem bestandenen Abitur erst einmal raus aus Deutschland und etwas erleben.

„Will erst einmal in die Welt hinausgehen“

Zunächst geht es für sie für drei Monate an das renommierte Lee Strasberg Theatre and Film Institute in New York. Dort lernten schon Hollywood-Stars wie Scarlett Johansson, Angelina Jolie, Julia Roberts, Adam Sandler oder Christoph Waltz, aber auch GZSZ-Star Timur Ülker das Schauspiel-Handwerk.

„Ich habe im Juni erfolgreich mein Abitur bestanden und lasse damit die Schulzeit für immer hinter mir. Bevor ich den nächsten großen Lebensabschnitt mit einem Studium oder irgendwann Vollzeitarbeit beginne, will ich erst einmal in die Welt hinausgehen. Eine Pause zu machen, um völlig neue Dinge zu erfahren, erschien mir als eine großartige Möglichkeit, um zu wachsen und dann mit neuen, wertvollen Perspektiven zu GZSZ und meinem Leben in Potsdam zurückzukehren“, sagt sie im RTL-Interview.

Nach den drei Monaten in New York will sie reisen. Costa Rica und Vietnam stehen auf ihrer Bucket-List. Die gute Nachricht für alle Fans: Nach dieser Zeit will sie ans GZSZ-Set zurückkehren.