Anne Menden: „Ich greife auf persönliche Erfahrungen zurück“

Bei „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ geht es mal wieder richtig zur Sache! Intrigen, Betrug und emotionales Drama – die Kult-Soap hält ihre Fans auch nach über 30 Jahren mit spannenden Wendungen in Atem. Aktuell sorgt vor allem die Geschichte um Emily (Anne Menden) für Aufsehen: Ihr Partner Tobias (Jan Kittmann) hat sie ausgerechnet mit seiner Ex Katrin (Ulrike Frank) betrogen – ein Vertrauensbruch, der Emilys Welt auf den Kopf stellt.

Doch was viele nicht ahnen: Auch Anne Menden selbst musste privat bereits durch eine ganz ähnliche Krise gehen!

Anne Menden erlebt Drama pur

Anne Menden ist seit fast 20 Jahren fester Bestandteil von „GZSZ“ und gehört damit zu den absoluten Serien-Urgesteinen. 2004 feierte sie als Emily Badak ihren Einstand in der RTL-Daily – damals noch als freche Teenagerin mit großen Träumen und einem chaotischen Liebesleben. Heute ist sie noch immer eine der beliebtesten Figuren im Kolle-Kiez.

Privat hält sich Anne Menden zwar gerne bedeckt, doch eines ist bekannt: Auch sie hat schon schwierige Zeiten in der Liebe durchgemacht. Im Gespräch mit der „Bild“ gibt die 39-Jährige überraschend offen zu, dass sie für Emilys aktuelle Gefühlsachterbahn auf eigene Erlebnisse zurückgreift.

Anne Menden erlebte es selbst

„Ich greife auf persönliche Erfahrungen zurück, die ähnliche Gefühle in mir ausgelöst haben. Diese Emotionen kanalisiere ich dann gezielt in die Szene, um Emilys Schmerz und Wut glaubwürdig zu transportieren“, packt „GZSZ“-Star Anne Menden aus.

Ein seltenes Geständnis! Zwar verrät sie keine Details, doch es klingt ganz danach, als habe auch sie in der Vergangenheit eine herbe Enttäuschung in einer ihrer Beziehungen erlebt. Doch diese Zeiten liegen zum Glück hinter ihr: Heute ist Anne Menden glücklich vergeben – an den ehemaligen „Bachelorette“-Kandidaten Gustav Masurek. Gemeinsam genießen sie ihr Privatleben abseits des TV-Trubels.

Während Anne Menden privat ihr Glück gefunden hat, geht es für Emily in der Serie gerade erst richtig bergab. Ihr Zusammenbruch erreicht am Freitag, 21. März 2025, bei „GZSZ“ seinen Höhepunkt.