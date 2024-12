Anne Menden genervt – „GZSZ“-Star rechnet mit Hatern ab

Wenn „GZSZ“-Liebling Anne Menden (39) die Krallen ausfährt, dann bleibt kein Auge trocken! Nachdem sie und der Reality-TV-Star Gustav Masurek ihr Herzklopfen öffentlich gemacht haben, entfesselt sich ein wahres Kommentar-Feuerwerk im Netz. Und Anne? Die lässt sich das nicht gefallen und schießt zurück.

Frisch verliebt und glücklich zeigen sich Anne und Gustav seit Kurzem auf Social Media. Doch nicht jeder kann das junge Liebesglück der beiden so unkritisch genießen. In einem Instagram-Video teilte Anne einige der negativen Kommentare, die sie und Gustav ernten mussten: „Er passt überhaupt nicht zu dir, sorry“, „Hätte nie gedacht, dass es am Ende einer aus den B*msformaten wird“ oder „Es ist kein schönes Paar.“ Solche Kommentare lassen Anne natürlich nicht kalt.

Anne Menden findet deutliche Worte

„Ich finde es ja immer wieder faszinierend, wie wildfremde Menschen, sich das Recht rausnehmen, sich in Dinge einzumischen, die sie absolut nichts angehen“, meldet sich Anne genervt, „Vor allem, wenn es um meine Beziehung und mein Leben geht und darum, wie oft, wann, wo und wie oft ich Postings mit meinem Partner poste.“ Ihrer Meinung nach seien solche Kommentare einfach nur traurig: „Anscheinend scheint das Glück von solchen Leuten so weit entfernt zu sein, dass sie das Glück von anderen als Angriff nehmen.“

+++ Auch spannend: „GZSZ“: DIESE Szene lässt Jörn Schlönvoigt bis heute nicht los – „Hat mich bewegt“ +++

Der RTL-Star weiter: „Und anstatt sich negativ in das Leben von anderen Leuten einzumischen, solltet ihr diese ganze Energie vielleicht mal nutzen, um euer Leben viel, viel besser und viel, viel glücklicher zu gestalten, denn Leute die glücklich und zufrieden sind, haben gar keine Zeit und Lust dazu, anderen das Glück madig zu machen.“ Jeder solle so leben, wie es gerne möchte, und wem das so nicht passen würde, der solle einfach weiterscrollen und entfolgen.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Es hat dich niemand nach deiner negativen Kacke gefragt, keiner will das hören. (…) Es reicht. Schieb deinen Frust bitte woanders hin, lass die Leute in Ruhe. Ein bisschen mehr Anstand, Respekt und Verständnis für das Gegenüber und dann haben wir doch alle eine viel, viel schönere Zeit“, schließ der „GZSZ“-Star ab.