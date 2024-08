Neuzugang bei GZSZ! SIE ist keine Unbekannte

Seit Jahren gehört GZSZ zu den kultigsten Soaps Deutschlands. Mit der Zeit wurden auch die Schauspieler durch die Sendung zu echten Stars. Vor allem diejenigen, die seit Tag eins mit dabei waren und die Anfangszeiten prägten.

Aber auch neue Schauspieler werden von den GZSZ-Zuschauern herzlich empfangen. Nun dürfen sie sich auf einen Neuzugang freuen, den sie mit Sicherheit aus einer anderen RTL-Sendung kennen dürften.

GZSZ: SIE spielt bald mit

Die Rede ist von Schauspielerin Anna-Katharina Fecher, die nun eine Hauptrolle bei GZSZ abgestaubt hat. Sie spielt die Rolle der „Matilda Kaltenbach, eine 29-jährige deutsche Anwältin, die in Hannover und Marbella unter komplizierten familiären Verhältnissen aufgewachsen ist und für einen neuen Job nach Berlin kommt“.

Im RTL-Interview spricht sie nun über ihre ersten Tage am Set von GZSZ. „Meine Schauspiel-Kollegen sind alle sehr lieb, hilfsbereit und lustig. Ich war zwar aufgeregt, aber es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Im Außendreh habe ich eine Szene gespielt, in der ich ein langes Telefonat führe – darin konnte ich schon ein paar Facetten meiner Figur zeigen“, erzählt sie. Für die 35-Jährige ist es aber nichts Neues an einem so großen Set zu sein…

GZSZ: Soap-Fans werden sie kennen

Für treue Soap-Fans ist Anna-Katharina Fecher eine alte Bekannte. „Ich habe bis 2014 für 2,5 Jahre bei „Alles was zählt“ (AWZ) mitgespielt und die Rolle Melanie Wendt verkörpert. Davor und danach habe ich verschiedene Episodenrollen in anderen Serien gespielt. Bei GZSZ war ich sogar schon zweimal – als Lydia im Jahr 2011 und als Julia 2018. 2021 bin ich dann das erste Mal Mutter geworden“, erzählt sie. Ab dem 30. September wird sie dann bei GZSZ zu sehen sein.

RTL zeigt GZSZ unter der Woche ab 19.40 Uhr im TV-Programm. Anschließend gibt es die Folgen auch in der Mediathek bei RTL+.