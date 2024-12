„GZSZ“-Star spricht erstmals über seine Krebserkrankung – „Krass und verrückt“

Manchmal liegen Freude und Trauer näher aneinander als einem lieb ist – so war es auch bei Schauspieler Lennart Borchert. Bekannt geworden ist er durch seine Rolle als „Moritz Bohde“ in der RTL-Serie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“. Doch der Tag, an dem er die Rollenzusage bekam, wurde vom Schönsten zu einem der schlimmsten Tage in seinem bisherigen Leben: Er bekam im Alter von 20 Jahren die Diagnose „Hodenkrebs“.

„Das war das schlimmste Jahr meines Lebens“, beschreibt der heute 25-jährige GZSZ-Darsteller die belastende Zeit. Erst nachdem seine damalige Freundin ihn gedrängt hatte, ließ er sich ärztlich untersuchen. Die Diagnose war ein Wendepunkt. Lennart Borchert erinnert sich in einem RTL-Interview an diese harte Phase. Doch gleichzeitig betont er: „Ich hatte keine Wahl. Ich musste kämpfen.“

Ein Appell: Frühzeitige Vorsorge kann Leben retten

Über die Zeit direkt nach der Krebsdiagnose sagt er: „Das war krass und verrückt. Ich kann mich gar nicht mehr so richtig dran erinnern. Es ist, als hätte mein Körper alles gelöscht, um mich selber zu schützen.“ Unmittelbar startete seine Behandlung. Sein linker Hoden wurde operativ entfernt und durch eine Silikonprothese ersetzt. Zudem unterzog er sich einer Chemotherapie.

Inzwischen steht Lennart kurz davor, offiziell als geheilt zu gelten. Der Schauspieler appelliert an andere: „Leute, redet darüber, wenn ihr Angst habt. Geht zur Vorsorge, auch wenn ihr nur etwas Kleines spürt.“ Seine Botschaft ist klar: Es ist wichtig, die Scham zu überwinden und bei ersten Symptomen sofort Hilfe zu suchen.

Unterstützung durch Familie und Freunde

Durch seine Offenheit hofft er, das Bewusstsein für Hodenkrebs und die Bedeutung von Früherkennung zu schärfen. „Es ist nichts Schlimmes, sich checken zu lassen. Und seid stark – egal was passiert, ihr könnt alles schaffen“, ermutigt Borchert seine Fans.

Eine große Unterstützung während der schwierigen Zeit war seine Freundin Louisa. Bereits bei ihrem ersten Treffen sprach Lennart offen über seine Krebserkrankung. Louisa erklärte: „Man muss locker damit umgehen und da sein, wenn der Partner das Bedürfnis hat, zu reden.“ Auch seine GZSZ-Kollegen gaben ihm viel Rückhalt. Nach den Dreharbeiten konnte er seine Perücke ohne Schamgefühl abnehmen. Für den GZSZ-Star war das der ausschlaggebende Punkt, wodurch er wieder er selbst sein konnte.

Für Lennart Borchert war die Erkrankung eine harte Prüfung, doch sie hat ihn stärker gemacht. Heute ist er zuversichtlich: „Ich werde wieder ganz gesund werden.“