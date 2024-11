Nach Dreharbeiten – GZSZ-Schauspieler hat bittere Erkenntnis

Die „Gute Zeiten schlechte Zeiten“-Stars verschlägt es nach Barcelona – und zwar in Spielfilmlänge! Im Mittelpunkt des GZSZ-Serien-Films steht Familie Seefeld. Lars Pape (53, spielt Michael – genannt Michi – Bode) und Eva Mona Rodekirchen (48, spielt Maren Seefeld) freuen sich auf ihren wohlverdienten Urlaub – dieser nimmt aber eine unerwartete Wendung.

Nach dem ganzen Chaos im heimischen Kolle-Kiez verschlägt es die GZSZ-Familie Seefeld für eine kleine Auszeit nach Spanien. Doch das ist nur die Ruhe vor dem Sturm. Dramatische und kriminelle Wendungen stellen die Beziehung zwischen Maren und Michi auf die Probe und beeinflussen vielleicht auch ihre gemeinsame Zukunft.

GZSZ-Film verspricht „pure Emotionen“!

Auch im Urlaub kehrt bei der krisengeschüttelten GZSZ-Familie Seefeld keine Ruhe ein. Maren Seefeld (Eva Mona Rodekirchen) hat für ihren Spanien-Trip ein romantisches Vorhaben geplant: Sie will ihrem Michi (Lars Pape) einen Heiratsantrag machen. Wo ist der Haken? Maren hat vor dem Abflug den Ring verloren! Zum Glück ist ihre Freundin Katrin (Ulrike Frank) geschäftlich in Barcelona und kümmert sich um Ersatz. Vor Ort erwartet die GZSZ-Familie dann direkt der nächste Schock – ein Einbruch in das gerade geerbte Ferien-Domizil. Der Beginn eines riskanten Abenteuers, das nicht nur den Familienfrieden, sondern auch das Leben der Seefelds in Gefahr bringt.

Wie BILD berichtet, gibt GZSZ-Darsteller Lars Pape bereits preis: „Das war eine der seltenen Situationen und Szenen, nach denen ich die Arbeit nicht einfach am Set lassen konnte und mich auch außerhalb der Dreharbeiten damit auseinandergesetzt habe. Pure Emotionen!“

GZSZ: Das verrät Darsteller über Dreharbeiten

Auf die Frage, ob diese Reise Michi als GZSZ-Charakter verändern wird, antwortet der Schauspieler: „Ja definitiv. Michi könnte endlich haben, was er sich gewünscht hat“. Er ergänzt, dass abzuwarten bleibt wie er sich im entscheidenden Moment verhält, dies jedoch weitreichende Konsequenzen für seine weitere Reise haben könnte.

Die Dreharbeiten in Barcelona und Katalonien beschreibt Lars Pape als „eine Mischung aus Kinofilm und Klassenfahrt“. Gerade das Ende beschäftige sowohl ihn selber als auch seine GZSZ-Rolle „Michi“, als es zum Showdown kommt. Diesen können die GZSZ-Fans dann am 5. Dezember ab 19.40 auf RTL, oder bereits ab 28. November auf RTL+, sehen.