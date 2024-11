Guildo Horn über Schlager: „Eindimensional und unwitzig“

Guildo Horn ist eine feste Größe in der deutschen Musiklandschaft. Seine exzentrische Bühnenpräsenz und seine ironischen Schlager-Darbietungen haben ihm den Ruf eines schrägen Entertainers eingebracht. Doch hinter der Fassade steckt ein Künstler, der sich selbst eigentlich ganz anders sieht.

In einem Interview mit dem „Colibri“ verrät Guildo Horn, dass er kein Fan von Comedy sei – obwohl sein Stil oft als humoristisch wahrgenommen wird. „Ich selbst mag gar keine Comedy“, betont er. Zudem findet er „Schlager [ist] eindimensional und unwitzig“.

Guildo Horn sieht sich nicht als Comedian

Wenn man an Guildo Horn denkt, hat man meist eine witzige Bühnen-Perfomance vor Augen – wie zum Beispiel bei seinem ESC-Auftritt mit „Guildo hat euch lieb“. Doch der Musiker sieht sich selbst gar nicht als Comedian. Seine Mission sei es, Menschen zu berühren, nicht nur zu unterhalten.

Für Guildo Horn sei der klassische Schlager oft „immer nur das Gleiche“ und mehr ein „therapeutischer Ansatz“, was ihn dazu bringt, sich von der Musikrichtung abzuheben. „Soundmäßig ist der Schlager ballermannisiert“, findet er und ergänzt, dass er selber diesen Lärm nicht abkann, es aber genau das sei, was Riesenmassen anspricht.

Abseits der Bühne engagiert sich Guildo Horn stark im sozialen Bereich. Besonders am Herzen liegt ihm die Arbeit mit Menschen mit Behinderungen. Durch Projekte und Auftritte setzt er sich aktiv für Inklusion und Akzeptanz ein. Horn sieht dies als eine Erweiterung seiner künstlerischen Aufgabe: Musik und Unterhaltung als Mittel, um gesellschaftliche Themen zu beleuchten und Brücken zu bauen.

Guildo Horn: Ein Künstler, der Grenzen sprengt

Auch in seiner musikalischen Arbeit sucht Guildo Horn stets nach Weiterentwicklung. Er ist bekannt dafür, neue Elemente in seine Shows einzubauen und so seine Fans immer wieder zu überraschen. „Stillstand ist für mich keine Option“, sagt er und unterstreicht damit seine unermüdliche Kreativität.

Trotz seiner kritischen Haltung bezeichnet sich Guildo Horn weiterhin als Teil der Schlagerwelt. Er beweist, dass Exzentrik, Authentizität und ein tiefes Verantwortungsbewusstsein kein Widerspruch sein müssen.