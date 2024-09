Günther Jauch deckt auf: Überraschung bei „Wer wird Millionär?“

Knisternde Spannung und ein unerwartetes Geständnis: Bei „Wer wird Millionär?“ sorgt Kandidatin Elisabeth Albrecht für Lacher und Staunen. In der neuen Folge am Montag (23. September) plaudert sie aus dem Nähkästchen – und enthüllt Details über einen prominenten Ex.

In der neuesten Ausgabe nimmt Elisabeth aus Magdeburg auf dem berühmten Quiz-Stuhl Platz und wird von Günther Jauch charmant ausgefragt. Die Überraschung: Einer ihrer Ex-Freunde ist ein Fußballer! Doch bevor die Zuschauer in Begeisterung ausbrechen, stellt sich heraus, dass der Sportler „nur“ in der dritten Liga spielte – und das nicht ohne Negativschlagzeilen.

„Wer wird Millionär?“: Kandidatin zieht über Fußballer her

Mit einem Augenzwinkern verpasst Elisabeth ihrem Ex einen Seitenhieb: „Muss man auch nicht kennen, war jetzt keine Glanzleistung. […] Auch meine Entscheidung, mit dem zusammen zu sein.“ Doch seine Attraktivität hätte sie einst überzeugt – Aber: „Wir kaufen das Haus, ohne es von innen gesehen zu haben“, kontert sie scharf. Der Fußballer entpuppte sich als ein „bisschen verrückt“, aber das nimmt sie mittlerweile mit Humor.

Günther Jauch scheint von den Seitenhieben völlig amüsiert. Dabei will der Moderator unbedingt wissen, um wen es sich handelt und beginnt nachzuhaken. „Wenn sie mir das verraten, dann weiß ich bestimmt, wie der heißt. Sagen Sie mir nur das Jahr“, so Jauch. Als das Jahr 1989 fällt, ist Jauch sofort klar: „Dann kann es nur Felix Schiller sein!“ Treffer! Die Enthüllung sorgt für Gelächter im Studio.

Passenderweise folgt direkt eine Fußballfrage. Obwohl Elisabeth die Antwort nicht weiß, hilft ihr der Publikumsjoker aus der Patsche. Mit einem stolzen Gewinn von 16.000 Euro verlässt sie schließlich die Show – und hinterlässt einen unvergesslichen Eindruck.

RTL zeigt neue Folgen von „Wer wird Millionär?“ immer montags ab 20.15 Uhr.