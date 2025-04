Günther Jauch: Nach „Wer wird Millionär?“ herrscht Gewissheit

Am Dienstagabend kurz nach Ostern (22. April 2025) flimmerte eine weitere Folge der aktuellen „Wer wird Millionär? – 3 Millionen Euro Woche“ über die RTL-Bildschirme.

Treue „Wer wird Millionär“-Fans wissen es: Die aktuelle Woche ist nicht so wie immer. So kämpfen die ehrgeizigen Quizzer um eine Gewinnsumme von drei Millionen Euro. Der Weg dahin ist lang und steinig, doch Sensationen gab es in der Geschichte des Formats ja schon zuhauf.

Günther Jauch musste sich die Augen reiben

Dass eine Teilnahme am RTL-Format auch nach hinten losgehen kann und es auch rekordverdächtige negative Ergebnisse geben kann, musste nun Kandidat Furkan Ugurlu erleben.

Er hatte eine echte Bauchlandung hingelegt und sorgte für eine Blamage. Der Grund? Furkan vertraute einem Publikumsjoker blind. Das sollte sich schnell rächen. Günther Jauch stellte Furkan Ugurlu die Frage: In welchem Bundesland dürfen sich die rund 3,9 Millionen Einwohner 2025 über den 8. Mai als Feiertag freuen? Zur Auswahl standen das Saarland, Thüringen, Schleswig-Holstein und Berlin.

Der Kandidat wusste keine Antwort und setzte den 50:50-Joker ein, der Saarland und Berlin übrig ließ. Doch das half ihm nicht weiter, sodass er den Zusatzjoker wählte und eine ältere Dame im Publikum befragte.

Ein rabenschwarzer Tag für Furkan

Die Dame führte ihn komplett auf die falsche Fährte. Sie stellte fest: „Denn Berlin hat dann nicht noch am 8. Mai einen Feiertag“. Günther Jauch scherzte daraufhin: „Es sei denn, die Berliner nutzen jede Chance, noch einen Feiertag und noch einen Feiertag und noch einen Feiertag zu bekommen.“

Doch die Dame schob die Verantwortung für die Entscheidung direkt auf den Kandidaten: „Das soll der Kandidat jetzt für sich entscheiden“. Auf Günther Jauchs Nachfrage, wen er noch am Telefon habe, antwortete der Kandidat: „Keiner der Joker lebt im Saarland oder in Berlin“. Auch Günther Jauchs dezente Unterstützung erkannte Furkan nicht und loggte das Saarland ein. Schlussendlich fiel er auf 500 Euro zurück und musste mit gesenktem Kopf das RTL-Studio verlassen.

Klarer Ausgang beim Quoten-Duell von „WWM“ und „TV total“

Beim Blick auf die Einschaltquoten des Medienmagazins „DWDL“ am Tag danach zeigt sich ein klares Bild. Kann „Wer wird Millionär?“ gegen das ProSieben-Format „TV total“ standhalten?

Rund 2,67 Millionen Zuschauer ab drei Jahren verfolgten die Sendung am Dienstagabend zur Primetime. Das entsprach einem akzeptablen Marktanteil von 14,2 Prozent. In den jungen Zielgruppen erreichte die Folge sehr gute 14,5 Prozent Marktanteil (14-49 Jahre) und 0,56 Millionen Zuschauer. „TV total“ musste sich dagegen geschlagen gegeben: Für das Format stand ein Marktanteil von 8,8 Prozent und mageren 0,42 Millionen Zuschauern zu Buche.